Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la carne a la parrilla. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon nuevo castels 3 El bodegón de Buenos Aires que tiene una buena variedad de platos. Foto: Google

El bodegón que ofrece una buena promo de parrillada

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Nuevo Castel's. En este mítico lugar donde el asado es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo cocinado a la parrilla por un especialista durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.