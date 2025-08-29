El bodegón de Buenos Aires que tiene una buena variedad de platos.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción para comer asado a la parrilla.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la carne a la parrilla. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon nuevo castels 3
El bodegón que ofrece una buena promo de parrillada

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Nuevo Castel's. En este mítico lugar donde el asado es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo cocinado a la parrilla por un especialista durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $12.000 se puede conseguir esta porción de asado con guarnición que alcanza sobradamente para una persona. También hay otras variedades de parrillada que rondan el mismo precio.

bodegon nuevo castels 2
El Nuevo Castel's ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de suprema, pastas como sorrentinos, milanesas y hasta lentejas guisadas.

El bodegón está ubicado sobre calle Entre Ríos 946, dentro de Montserrat donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

