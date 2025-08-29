Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $12.000 se puede conseguir esta porción de asado con guarnición que alcanza sobradamente para una persona. También hay otras variedades de parrillada que rondan el mismo precio.
El bodegón de Buenos Aires que tiene una buena variedad de platos.
Foto: Google
El Nuevo Castel's ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de suprema, pastas como sorrentinos, milanesas y hasta lentejas guisadas.
El bodegón está ubicado sobre calle Entre Ríos 946, dentro de Montserrat donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.