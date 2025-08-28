El bodegón que tiene una gran oferta de menú ejecutivo.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción para menú ejecutivo.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de esta oferta de menú ejecutivo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon la posta
El bodegón que ofrece un menú ejecutivo económico

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como La Posta. En este mítico lugar donde el menú ejecutivo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $14.900 se puede conseguir un buen menú ejecutivo. Esta promoción consta de entrada, plato principal, guarnición, bebida y hasta postre. Claro que esta opción es de martes a viernes y sólo en horario de mediodía.

bodegon la posta 2
La Posta ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades milanesas, pollo, bondiola a la pizza, salpicón de ave, medallones veganos, empanadas, pizza y pastas.

El bodegón está ubicado sobre calle 11 al 4.402, dentro de las inmediaciones de Berazategui donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

