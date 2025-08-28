Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $14.900 se puede conseguir un buen menú ejecutivo. Esta promoción consta de entrada, plato principal, guarnición, bebida y hasta postre. Claro que esta opción es de martes a viernes y sólo en horario de mediodía.

bodegon la posta 2 El bodegón que tiene una gran oferta de menú ejecutivo. Foto: Google

La Posta ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades milanesas, pollo, bondiola a la pizza, salpicón de ave, medallones veganos, empanadas, pizza y pastas.

El bodegón está ubicado sobre calle 11 al 4.402, dentro de las inmediaciones de Berazategui donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.