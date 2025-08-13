Cardona Edwin Cardona se lamentó por los dos penales errados.

El ex Boca tuvo la primera ocasión a los 13 minutos del primer tiempo donde sacó un remate con su pierna derecha que se fue ancha del palo izquierdo del arco protegido por Rafael. Pero esto solo sería el inicio del martirio.

Embed "Edwin Cardona"



Por el penal que falló en el partido de Atlético Nacional ante Sao Paulo por la Conmebol Libertadores. Mirá cómo pateó el pelotudo, errando penales como todo colombiano el hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/utIMzaswob — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 13, 2025

La revancha llegó a los 22 minutos del segundo tiempo cuando nuevamente tendría la oportunidad de marcar desde el punto de penal, pero la suerte fue la misma. Decidió definir al mismo palo y, en esta ocasión, fue el arquero quien mandó la pelota al tiro de esquina. Los jugadores de San Pablo reaccionaron con burlas y agravios del número 10, quien prefirió taparse su rostro con la camiseta.

Embed Na bueno Cardona es el tipo más colombiano de la historia jajaj 2 penales erra el tipo

pic.twitter.com/J1hXARLyYd — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) August 13, 2025

El relator del encuentro no perdonó al enganche colombiano expresando: "Ha perdido dos chances para gol clarísimas y perder dos así en esta eliminatoria es lapidario". Además, periodista emuló al delantero argentino Martín Palermo cuando se perdió tres penales frente a Colombia: "Está a uno de igualarlo".

Cuando faltaban cinco minutos para el final el técnico argentino Javier Gandolfi decidió que Cardona saliera; el jugador unió las palmas de sus manos frente al público pidiendo perdón, luego pateó un objeto que estaba cerca del banco de suplente y se sentó tapándose el rostro con una toalla.

Embed DOLOR Y LLANTO || Edwin Cardona desacompañado luego de errar dos penales ante São Paulo pic.twitter.com/u2YKOOzlyX — Ecuagol (@ECUAGOL) August 13, 2025

Hernán Crespo, técnico de San Pablo, se refirió a la situación

Una vez finalizado el encuentro fue Hernán Crespo quien manifestó: "De ahí a decirte nosotros sabíamos que Cardona iba a patear ahí, no sé, habría que preguntarle al entrenador de arqueros si pasó esa información. Y al final nos fue bien".

Luego le dedicó palabras de aliento al enganche colombiano al expresar que "es raro que un jugador como Cardona le pase una cosa así. Nosotros agradecidos, pero seguramente a Cardona no lo define estos dos penales, es mucho más que esto".

Embed #Libertadores

REACCIONES EN LA RDP . . .



"A Cardona (Edwin) no lo define estos dos penales, es mucho más que eso": Hernán Crespo, DT Sao Paulo de Brasil, tras el empate con Atlético Nacional por los octavos (Ida) de la CONMEBOL @Libertadores pic.twitter.com/XioQx73Qa3 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) August 13, 2025

El próximo martes en el estadio Morumbí de Brasil se volverán a ver la cara por Copa Libertadores San Pablo y Atlético Nacional en un encuentro que, tras los dos penales errados por el ex Boca, se encuentra completamente abierto.