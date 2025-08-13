Un ex Boca emuló a Martín Palermo.

El 4 de julio de 1999 quedará en la memoria de los argentinos, y en especial de los hinchas de Boca, ya que fue el día en que Martín Palermo erró tres penales jugando para la Selección argentina contra Colombia por la Copa América en una noche fatídica. 26 años después otro jugador con pasado Xeneize vivió una situación similar.

En los octavos de final de Copa Libertadores se enfrentaron Atlético Nacional y San Pablo, el conjunto colombiano tiene en sus filas con la 10 en su espalda a Edwin Cardona - crack que supo brillar en Boca y en Racing - quien se hizo cargo del primer penal de su equipo. Aunque lo malogró luego también pateó el segundo, que tampoco tuvo buen destino.

A Martín Palermo la vida le dio revancha: convirtió el agónico gol en el triunfo contra Perú que lo gritó todo un país.

Edwin Cardona, ex Boca, perdió dos penales en el partido de octavos de final de Copa Libertadores

Atlético Nacional jugó de local en el estadio Atanasio Girardot con el objetivo de conseguir un buen resultado de local para que en el partido de vuelta en Brasil el panorama estuviera más accesible. Y aunque contó con dos situaciones concretas de gol, más específicamente desde el punto de penal, Edwin Cardona no logró convertir en ninguna de las oportunidades.

Edwin Cardona se lamentó por los dos penales errados.

El ex Boca tuvo la primera ocasión a los 13 minutos del primer tiempo donde sacó un remate con su pierna derecha que se fue ancha del palo izquierdo del arco protegido por Rafael. Pero esto solo sería el inicio del martirio.

La revancha llegó a los 22 minutos del segundo tiempo cuando nuevamente tendría la oportunidad de marcar desde el punto de penal, pero la suerte fue la misma. Decidió definir al mismo palo y, en esta ocasión, fue el arquero quien mandó la pelota al tiro de esquina. Los jugadores de San Pablo reaccionaron con burlas y agravios del número 10, quien prefirió taparse su rostro con la camiseta.

El relator del encuentro no perdonó al enganche colombiano expresando: "Ha perdido dos chances para gol clarísimas y perder dos así en esta eliminatoria es lapidario". Además, periodista emuló al delantero argentino Martín Palermo cuando se perdió tres penales frente a Colombia: "Está a uno de igualarlo".

Cuando faltaban cinco minutos para el final el técnico argentino Javier Gandolfi decidió que Cardona saliera; el jugador unió las palmas de sus manos frente al público pidiendo perdón, luego pateó un objeto que estaba cerca del banco de suplente y se sentó tapándose el rostro con una toalla.

Hernán Crespo, técnico de San Pablo, se refirió a la situación

Una vez finalizado el encuentro fue Hernán Crespo quien manifestó: "De ahí a decirte nosotros sabíamos que Cardona iba a patear ahí, no sé, habría que preguntarle al entrenador de arqueros si pasó esa información. Y al final nos fue bien".

Luego le dedicó palabras de aliento al enganche colombiano al expresar que "es raro que un jugador como Cardona le pase una cosa así. Nosotros agradecidos, pero seguramente a Cardona no lo define estos dos penales, es mucho más que esto".

El próximo martes en el estadio Morumbí de Brasil se volverán a ver la cara por Copa Libertadores San Pablo y Atlético Nacional en un encuentro que, tras los dos penales errados por el ex Boca, se encuentra completamente abierto.

