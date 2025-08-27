Boca muestra un atisbo de recuperación con dos victorias consecutivas que lo mantienen en zona de playoffs en el Torneo Clausura y en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. Con los triunfos ante Independiente Rivadavia y Banfield, el equipo comenzó a salir de un profundo pozo en el que se había sumido con una seguidilla histórica de doce partidos sin ganar.
La confesión de un jugador de Boca sobre el cambio que provocó en el equipo la llegada de Paredes
El defensor sostuvo que Leandro Paredes no solo cambió a Boca en lo futbolístico sino desde el vestuario.