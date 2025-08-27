Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
La confesión de un jugador de Boca sobre el cambio que provocó en el equipo la llegada de Paredes

El defensor sostuvo que Leandro Paredes no solo cambió a Boca en lo futbolístico sino desde el vestuario.

Por Carolina Quiroga
Leandro Paredes y el cambio que generó con su llegada a Boca. 

Boca muestra un atisbo de recuperación con dos victorias consecutivas que lo mantienen en zona de playoffs en el Torneo Clausura y en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. Con los triunfos ante Independiente Rivadavia y Banfield, el equipo comenzó a salir de un profundo pozo en el que se había sumido con una seguidilla histórica de doce partidos sin ganar.

El arribo de Leandro Paredes, junto a la conducción de Miguel Ángel Russo, han tenido injerencia en el potencial punto de inflexión que atraviesa el Xeneize. Así lo admitió uno de los jugadores que viene siendo titular en el elenco azul y oro.

Un titular de Boca se deshizo en elogios por Leandro Paredes.

El cambio que generó Leandro Paredes en su llegada a Boca

Juan Barinaga fue quien confesó la manera en la que impactó la llegada de Leandro Paredes al plantel de Boca. El campeón del mundo sembró otra actitud que ha ido reflejándose desde adentro hacia afuera y así lo hizo saber el defensor Xeneize. "Vino a fortalecer el grupo y eso ayudó muchísimo. Esa parte nos faltaba y la incorporó él", expresó en una entrevista con Radio Continental.

Juan Barinaga mostró su admiración por Leandro Paredes.

"Vino con una mentalidad de unión", sumó Barinaga sobre Leandro Paredes. La admiración del lateral sobre el múltiple campeón con la Selección argentina fue evidente cuando esbozó: "Te da consejos que necesitás escuchar, y que te lo diga él, te pega más fuerte. Prestás atención cuando te habla. A mí me ayudó mucho. Siempre que me dijo algo traté de replicarlo en la cancha".

Además, Barinaga profundizó sobre la calidad futbolística del ex mediocampista de la Roma: "Cuando la agarra Paredes empiezo a buscar espacios para correr, la pone donde quiere. Es un honor terrible. Te eleva todos los niveles, te facilita todo".

