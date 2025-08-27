La confesión de un jugador de Boca sobre el cambio que provocó en el equipo la llegada de Paredes

El arribo de Leandro Paredes, junto a la conducción de Miguel Ángel Russo, han tenido injerencia en el potencial punto de inflexión que atraviesa el Xeneize. Así lo admitió uno de los jugadores que viene siendo titular en el elenco azul y oro.

paredes boca Un titular de Boca se deshizo en elogios por Leandro Paredes.

El cambio que generó Leandro Paredes en su llegada a Boca

Juan Barinaga fue quien confesó la manera en la que impactó la llegada de Leandro Paredes al plantel de Boca. El campeón del mundo sembró otra actitud que ha ido reflejándose desde adentro hacia afuera y así lo hizo saber el defensor Xeneize. "Vino a fortalecer el grupo y eso ayudó muchísimo. Esa parte nos faltaba y la incorporó él", expresó en una entrevista con Radio Continental.