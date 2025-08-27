Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": tiros a hinchas en Chile, detalles de otro femicidio, TV Pública sin Mundial y el estafador fugado

Con "El día en minutos" de Diario UNO te informás rápido y fácil. De lunes a viernes, lo más importante de Mendoza y el mundo en un formato ágil para acompañarte en tu día.

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Le dieron 3 años de cárcel al padre que accidentalmente cometió el crimen de su hijo con una escopeta. Esta y más notas en la web de Diario UNO

Con “El día en minutos” de Diario UNO te ponés al día en instantes. Noticias de Mendoza y el mundo en un formato ágil y dinámico, pensado para escuchar de lunes a viernes mientras viajás, trabajás, estudiás o desayunás. Un resumen claro, directo y cercano, para que arranques la jornada con la mejor información.

Le dieron 3 años de cárcel al padre que accidentalmente cometió el crimen de su hijo con una escopeta
El padre condenado por dispararle de manera accidental a su hijo recibió este miércoles tres años de prisión.

Este contenido fue realizado con Inteligencia Artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

