Lo comparaban con Pelé, tomó mala decisiones y ahora aconseja a Lamine Yamal con un dardo a Nicki Nicole

Luego de participar en dos torneos infantiles en Europa defendiendo los colores de la Selección de Estados Unidos, donde se consagró como el Mejor Jugador y el Máximo Goleador de ambas ediciones, recibió y rechazó una oferta del Inter de Milán por 750 mil euros a pagar en cinco años.

Freddy Adu - Estados Unidos

Con tan solo 13 años participó del Mundial Sub 17 y su gran desempeño lo llevó a firmar con 14 años un contrato en la MLS que se convirtió - para ese entonces - en el más alto de la historia de la liga estadounidense. Fue el deportista más joven en participar de una competencia oficial y Nike le ofreció un patrocinio de un millón de euros al año.

El ocaso de una promesa

Pero dicen que "todo lo que sube, tiene que bajar": su rápido ascenso, los permanentes elogios y una vida en los brazos de la fama llevaron a que su desempeño comenzara a declinar. En DC United jugó 84 partidos y convirtió 18 goles, mucho menos de lo que se esperaba del nuevo Pelé.

Freddy Adu con Pelé Freddy Adu logró conocer a Pelé.

Pasó al Real Salt Lake, luego al Benfica donde compartió vestuario con Ángel Di María y convirtió dos goles en 19 partidos. Luego comenzó una etapa aún más negra porque estuvo cedido en muchos equipos sin poder efectivizar la estrella que pintaba ser. Volvió a la MLS y, más adelante, finalizó su carrera en el Österlen FF de Suecia, con 33 años.

Freddy Adu - Benfica En Benfica jugó junto a Ángel Di María.

Aconsejó a Lamine Yamal con un dardo a Nicki Nicole

Al igual que Freddy Adu, Lamine Yamal tiene la oportunidad de ser el jugador más importante de una generación, es por eso que el nacido en Ghana expresó: "Mi consejo sería que se concentrara, entrenara y se concentrara en su arte. Porque habrá muchas distracciones. Y estoy seguro de que las hay ahora mismo".

Lo que parecía una vida de ensueños, finalizó abruptamente y sin llegar a alcanzar el nivel que alguna vez sugirió tener: "De joven, cometí muchos errores. Era joven y cometí errores. Quedé con unos amigos y alguien me tomó una foto en una fiesta o algo así, y se volvió un tema importante. Y luego la narrativa se convierte en que no estás concentrado en tu juego, que solo estás ahí fuera pasando el rato con tus amigos y de fiesta".

Y continuó refiriéndose al jugador del Barcelona y de la Selección de España: "Todas las miradas están puestas en él todo el tiempo, y eso es difícil. Es realmente difícil. Personalmente, no podría ser un chico normal, y esto viene de alguien que vive en Estados Unidos, ¡y en Estados Unidos el fútbol ni siquiera es el deporte más importante aquí!"

Eso es duro. Como jugador joven, cuando te ponen en una situación así, es muy, muy difícil de manejar. Eso es duro. Como jugador joven, cuando te ponen en una situación así, es muy, muy difícil de manejar.

Para terminar, apuntó a Nicki Nicole con un curioso consejo para Lamine Yamal: "He visto en los periódicos que estaba con una mujer mucho mayor que él, o algo así, de vacaciones, y todo el mundo habla de ello. Todo lo que hace va a ser tema de conversación".

Lamine Yamal - Nicki Nicole Lamine Yamal ya se muestra con su novia: Nicki Nicole.

Si vas de vacaciones con una mujer mayor, ¡asegúrate de que solo vayas con tu madre! Si vas de vacaciones con una mujer mayor, ¡asegúrate de que solo vayas con tu madre!

"Porque a estas alturas, pase lo que pase, se hablará de ello y habrá muchas distracciones", concluyó el exjugador que alguna vez fue comparado con Pelé.