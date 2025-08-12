Inicio Sociedad Nicki Nicole
Nicki Nicole fue a ver jugar a Lamine Yamal: las pruebas que confirman el romance

Nicki Nicole estuvo presente en el Trofeu Joan Gamper, para ver al jugador del Barcelona. Mirá las fotos que alimentan rumores de romance

Nicki Nicole fue a ver al FC Barcelona. Imagen: Sport

Nicki Nicole, es una de las cantantes argentinas más escuchadas del momento. En las últimas semanas, se posicionó en el ojo de atención debido a que se la relacionó con Lamine Yamal, el delantero del Barcelona. A continuación, te mostramos las pruebas que confirman el romance.

La cantante estuvo presente en el cumpleaños número 18 del jugador. Luego, un periodista español reveló que se los vio muy juntos en una discoteca, además de algunos intercambios de comentarios en las redes sociales.

Nicki Nicole fue a ver al FC Barcelona

En esta ocasión las alarmas se dispararon porque, Nicki Nicole fue vista junto con sus amigas y muy cerca del entorno del futbolista, luciendo una camiseta del FC Barcelona en la tribuna del Estadi Johan Cruyff.

nicki nicole viendo al Barcelona
Nicki fue a ver al FC Barcelona. Imagen: Sport

La intérprete de "Ojos Verdes" fue testigo de la victoria del FC Barcelona por 5 a 0 frente al Como, de Italia. Lamine marcó tres goles y se consagró como la figura del encuentro.

En la previa del partido, Nicki estuvo junto a su amigo Bizarrap, y con Joan Laporte, el presidente del FC Barcelona, quien le regaló una camiseta del equipo con su nombre.

bizarrap y Nicki Nicole
Bizarrap, Joan Laporte y Nicki Nicole posando juntos. Imagen: Sport

El fondo de pantalla de Lamine Yamal

No obstante, la imagen que acrecentó los rumores de romance fue el fondo de pantalla del celular de Lamine Yamal. Según los usuarios, el jugador tendría una foto de Nicki en su teléfono.

Fondo de pantalla de Lamine Yamal
Según los usuarios, Lamine Yamal tendría una imagen de Nicki Nicole como fondo de pantalla de su celular. Imagen: X / BarcaUniversal

Además, la cantante y el jugador se fueron juntos del estadio, por lo que es cuestión de tiempo para que confirmen el romance.

