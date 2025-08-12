Nicki Nicole fue a ver jugar a Lamine Yamal: las pruebas que confirman el romance

nicki nicole viendo al Barcelona Nicki fue a ver al FC Barcelona. Imagen: Sport

La intérprete de "Ojos Verdes" fue testigo de la victoria del FC Barcelona por 5 a 0 frente al Como, de Italia. Lamine marcó tres goles y se consagró como la figura del encuentro.

En la previa del partido, Nicki estuvo junto a su amigo Bizarrap, y con Joan Laporte, el presidente del FC Barcelona, quien le regaló una camiseta del equipo con su nombre.

bizarrap y Nicki Nicole Bizarrap, Joan Laporte y Nicki Nicole posando juntos. Imagen: Sport

El fondo de pantalla de Lamine Yamal

No obstante, la imagen que acrecentó los rumores de romance fue el fondo de pantalla del celular de Lamine Yamal. Según los usuarios, el jugador tendría una foto de Nicki en su teléfono.

Fondo de pantalla de Lamine Yamal Según los usuarios, Lamine Yamal tendría una imagen de Nicki Nicole como fondo de pantalla de su celular. Imagen: X / BarcaUniversal

Además, la cantante y el jugador se fueron juntos del estadio, por lo que es cuestión de tiempo para que confirmen el romance.