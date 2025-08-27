Este partido se postergó porque el Lobo disputó el cruce por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente de Avellaneda, partido que terminó con derrota para el equipo que en ese momento dirigía Ezequiel Medrán.

Gimnasia y Esgrima buscará volver a ganar

El equipo dirigido por Ariel Broggi viene de perder por 1 a 0 ante Central Norte, en Salta y buscará volverá sumar de a tres. El Mensana, que llevaba 4 victorias consecutivas, había perdido por última vez ante Temperley por 1 a 0 en la jornada 23, el pasado 20 de julio. Y no caía de visitante desde el 4 de mayo ante Gimnasia de Jujuy, su escolta, por la fecha 13.

Deportivo Morón llega motivado al choque con el Lobo

Deportivo Morón viene de vencer 1-0 a Nueva Chicago. El Gallito se quedó con el clásico en condición de local y se ubica cuarto con 46 puntos a seis unidades de Gimnasia y Esgrima. El equipo dirigido por Walter Otta buscará su segundo triunfo seguido.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón

El último partido que jugaron Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón fue el pasado 23 de febrero en el estadio Víctor Legrotaglie. Ganó el Lobo por 1 a 0, con gol de Facundo Lencioni, por la 3ra fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima- Ferreyra. Nicolás Ferreyra es el goleador de Gimnasia y Esgrima.

El historial es favorable a Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima nunca ha perdido frente al Deportivo Morón. Jugaron 8 partidos, el Blanquinegro ganó cuatro encuentros y empataron en cuatro oportunidades.

Probables formaciones:

Deportivo Morón: Leandro Finochietto; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez y Joaquín Livera, Juan Manuel Olivares, Pablo Ferreira, Santiago Kuvisiszyn, Yair González; Fabricio Sanguinetti, Ivo Costantino DT: Walter Otta.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petrucchi; Federico Torres o Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Joel Barboza o Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Deportivo Morón.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Hora: 21.10.

TV: TyC Sports.