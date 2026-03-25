El océano no para de subir, y hay un enorme continente en problemas

El fenómeno de El Niño ocurrido entre 2023 y 2024 agravó la situación de manera considerable. Durante este evento, el nivel subió 27 milímetros adicionales, una cifra que superó los registros del potente ciclo de 1997. El calor excesivo provocó que el agua se expandiera y ocupara más espacio físico. Más del 70 por ciento del incremento reciente responde directamente a esta expansión térmica, impulsada por temperaturas superficiales que superaron lo habitual.

Consecuencias en el océano

africa El océano no para de subir, y en África se siente más que en otros lugares.

La dinámica interna del mar también cambió debido a la formación de capas de agua caliente en la superficie. Este proceso impidió que el calor descendiera a las profundidades, lo que generó un ciclo donde las temperaturas altas permanecieron atrapadas arriba. Al mismo tiempo, el debilitamiento de los vientos habituales evitó que el agua fría del fondo subiera para regular el sistema térmico. Esta acumulación de energía térmica derivó en niveles del océano extremadamente altos durante el último año.

Cerca de 15 millones de personas residen en áreas vulnerables bajo estas condiciones. Ciudades de gran importancia económica como Lagos o Accra ven cómo el agua salada avanza sobre sus tierras y contamina las fuentes de agua dulce. Además, las comunidades pesqueras pierden sus medios de vida porque el calor superficial bloquea los nutrientes esenciales para los peces. El estudio resalta que la protección de estos ecosistemas depende de la rapidez con la que se tomen medidas de adaptación climática.