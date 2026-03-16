Bajo la superficie, el magma y los gases trabajan incansablemente, acumulando capas de roca que algún día romperán la superficie y darán forma a una isla. Es un proceso lento y fascinante, donde la Tierra misma se muestra en su estado más primordial.

el volcán submarino Kamaehuakanaloa Seamount

La isla que está a punto de nacer de un volcán submarino de casi 4.000 metros

La isla que está a punto de nacer se encuentra en el océano Pacífico, a unos 30 kilómetros al sureste de la isla principal de Hawái, cerca del archipiélago de Hawái en Estados Unidos. Su cima se encuentra aproximadamente 975 metros por debajo del nivel del mar, y aunque todavía está sumergido, los datos geológicos sugieren que podría emerger como una isla dentro de decenas de miles de años, dependiendo de la frecuencia y volumen de sus erupciones.