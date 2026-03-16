Bajo la superficie, el magma y los gases trabajan incansablemente, acumulando capas de roca que algún día romperán la superficie y darán forma a una isla. Es un proceso lento y fascinante, donde la Tierra misma se muestra en su estado más primordial.
La isla que está a punto de nacer de un volcán submarino de casi 4.000 metros
La isla que está a punto de nacer se encuentra en el océano Pacífico, a unos 30 kilómetros al sureste de la isla principal de Hawái, cerca del archipiélago de Hawái en Estados Unidos. Su cima se encuentra aproximadamente 975 metros por debajo del nivel del mar, y aunque todavía está sumergido, los datos geológicos sugieren que podría emerger como una isla dentro de decenas de miles de años, dependiendo de la frecuencia y volumen de sus erupciones.
Kamaehuakanaloa no es un volcán cualquiera. Ha mostrado actividad sísmica intensa y repetida. En el verano de 1996 se registró una serie de más de 4,000 terremotos alrededor del seamount, y se cree que ha tenido al menos cinco erupciones en los últimos 150 años, un dato sorprendente para un volcán submarino tan profundo.
Como es este volcán
La vida alrededor de este volcán es tan extraordinaria como su geología. Cerca de su cumbre, chimeneas hidrotermales expulsan fluidos ricos en minerales, creando un ambiente donde prosperan microbios y organismos adaptados a condiciones extremas, un ecosistema que ofrece pistas sobre los límites de la vida en la Tierra y posiblemente en otros mundos.
- Nombre y significado cultural: actualmente llamado Kamaehuakanaloa, que puede traducirse como “el niño de Kanaloa, el dios del mar”, reflejando la herencia cultural hawaiana del seamount.
- Altura desde el lecho marino: más de 3000 metros, comparable a muchos volcanes terrestres.
- Volumen estimado: alrededor de 1700km³, una masa enorme de roca y magma.
- Edad: comenzó a formarse hace unos 400.000 años, siendo el más joven de su cadena.
- Etapa volcánica actual: se encuentra en una fase temprana de desarrollo geológico (preshield), antes de convertirse en un volcán emergente.