De isla a potencia: cómo Singapur importa arena para extender su territorio

Porque para crear suelo donde antes había agua, Singapur necesita cantidades colosales de arena. No hablamos de camiones, hablamos de millones de toneladas importadas desde países vecinos como Indonesia, Malasia y Camboya. Esa arena se utiliza para rellenar áreas costeras, consolidarlas y convertirlas en tierra firme lista para infraestructura, viviendas e industria.

Singapur

Cómo Singapur pasó de ser una isla pobre a uno de los países más ricos del mundo

El país lanzó el proyecto Long Island, que construirá tres islas artificiales frente a su costa sureste. Más que ganar terreno, busca un escudo contra la subida del nivel del mar, que podría inundar gran parte de la ciudad a finales de siglo. La barrera, de 13 km, protegerá infraestructuras clave y forma parte del Long Island Master Plan, la estrategia que enfrenta al país a un futuro donde el agua no espera.

El resultado es visible. Barrios enteros, aeropuertos y zonas portuarias construidos sobre lo que antes era mar abierto. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Marina Bay, un distrito que hoy combina finanzas, turismo y urbanismo de vanguardia, pero que literalmente no existía hace décadas.

De una pequeña isla estratégica en el sudeste asiático a una de las economías más poderosas del planeta, Singapur ha escrito una historia de transformación extraordinaria. Tras su independencia en 1965, enfrentó desafíos enormes: escasos recursos naturales, territorio limitado y una población diversa con grandes necesidades.

Singapur era, hace apenas seis décadas, una pequeña isla con pocos recursos naturales, altos índices de pobreza y desempleo tras su independencia en 1965. Lo que siguió fue un milagro económico cuidadosamente planificado: liderado por el primer ministro Lee Kuan Yew, el gobierno impulsó reformas profundas para atraer inversión extranjera, combatir la corrupción y construir instituciones sólidas, al mismo tiempo que ampliaba la educación, la vivienda pública y la infraestructura.

Aprovechó además su ubicación estratégica en rutas comerciales globales y promovió un modelo abierto al comercio y al capital internacional. Hoy, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo y un entorno favorable a los negocios, Singapur se ha consolidado como un centro financiero y logístico global.