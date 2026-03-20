La isla artificial más grande construida por un solo hombre y formada por más de 100.000 botellas de plástico

Las botellas de plástico están unidas con redes de pesca, y la isla mide 16 por 14 metros, creciendo en espirales a medida que Sowa viaja diariamente en canoa desde la costa de México, trayendo más botellas para añadir. Incluso cuenta con una playa de arena, una cabaña y un baño de compost, convirtiéndola en un hogar autosuficiente y vibrante.

Isla de Richard Sowa (1)

¿Cómo se creó esta isla?

La historia comenzó a fines de los años noventa, cuando Sowa empezó a experimentar con materiales reciclados para combatir la contaminación de los océanos. En 1998 construyó la primera versión de su isla, que fue arrasada por un huracán en 2005. Lejos de rendirse, diseñó Spiral Island II, más resistente y ecológica, que permanece hoy frente a Isla Mujeres, sostenida por una red compleja de botellas comprimidas recubiertas de madera, arena y vegetación.

El resultado es un pequeño ecosistema autosuficiente:

Una vivienda de dos pisos con dormitorio, cocina y terraza

Un lago artificial que almacena agua dulce

Paneles solares que cubren el consumo eléctrico básico

y una huerta orgánica que provee frutas y verduras.

Incluso aves e insectos han hecho de la isla su hogar, transformándola en un espacio vivo en constante evolución. La isla despertó el interés de expertos en bioconstrucción y ecología, quienes lo consideran una “microsolución escalable”, un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ser artesanal, económica y accesible.

Con el tiempo, Spiral Island II se convirtió también en un fenómeno cultural: atrae turistas, periodistas y estudiantes, y ha inspirado documentales, canciones y exposiciones, dejando claro que la creatividad humana puede convertir los desechos en vida y belleza.