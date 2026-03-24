La salvaje balacera que recibió una nena de 11 años que terminó baleada en la puerta de su casa en Godoy Cruz destapó una red de venganza narco que habría partido desde una cárcel mendocina y que tendría como destinatario al padre de la pequeña, Marcelo Agüero Declaux, quien también está preso.
El caso de la nena baleada provocó una reunión clave en Seguridad y varias medidas de protección
La cúpula de Seguridad se reunió para decidir como aborda el caso de la nena baleada que tiene un trasfondo narco: puso consignas policiales y rondines
El hecho también provocó una reunión de la cúpula del Ministerio de Seguridad para definir qué estrategias se usarán en la investigación del caso.
Según contó la madre de la pequeña, su ex cuñada, hermana de su ex marido que está en el penal de Almafuerte I por una causa de drogas, había recibido duras amenazas que habrían partido de una banda narco cuyo líder está también encarcelado.
"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo (su ex pareja y padre de la nena balaeada) en donde me cuentan quien fue el que hizo esto porque él (por el padre de la nena herida) no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", contó la mujer a Canal 7, desde la puerta del Notti en donde sigue internada su hija.
Según relató ya aportó esos audios y las amenazas que recibieron a la fiscalía que investiga la balacera de la que fue víctima su hija que recibió 4 disparos: 3 en las piernas y uno en la mano con la que buscó defenderse de un disparo que iba destinado a la cabeza.
El violento ataque desnudó también como opera esa banda narco que tiene a su referente preso, pero que según las denuncias de la madre de la nena atacada, desde adentro de Almafuerte sigue digitando a sus cómplices.
El caso de la nena baleada disparó una reunión de la cúpula de Seguridad
Luego de que trascendieran esa serie de amenazas y la presunta vinculación de la balacera con la banda narco cuyo líder está preso, el caso provocó una inmediata reunión de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus con la cúpula de la Policía y el Servicio Penitenciario.
De la cumbre participaron los dos jefes de la Policía, Marcelo Calipo y Roberto Favaro, el titular del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana y el Jefe de Investigaciones, José Vega.
Si bien desde el Ministerio evitaron dar detalles de las estrategias que podrían implementarse en las próximas horas, sí se encargaron de precisar las medidas de protección que se tomaron con la familia de la nena baleada.
Como respuesta a los planteos que había hecho la madre, que se quejó de que desde el Ministerio sólo habían dispuesto un rondín policial, marcaron que se dispuso de tres consignas policiales: una en la casa de la nena herida, otra en casa de un familiar (nota de redacción las direcciones puntuales no se publican como una medida de protección de la familia atacada) y otra en el mismo hospital Notti en donde permanece internada la menor.
Además, en coordinación con el Comisario Inspector Mario Rilli, titular de la Distrital de Seguridad N°1, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos, se decidió también realizar rondines policiales en el barrio de la familia atacada.