El caso de la nena baleada provocó una reunión clave en Seguridad y varias medidas de protección

Joana, la mamá de la nena baleada en Godoy Cruz Joana la mamá de la nena baleada en Godoy Cruz, contó de las amenazas narco que recibió su ex cuñada y también su ex marido y padre de la menor atacada.

"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo (su ex pareja y padre de la nena balaeada) en donde me cuentan quien fue el que hizo esto porque él (por el padre de la nena herida) no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", contó la mujer a Canal 7, desde la puerta del Notti en donde sigue internada su hija.

Según relató ya aportó esos audios y las amenazas que recibieron a la fiscalía que investiga la balacera de la que fue víctima su hija que recibió 4 disparos: 3 en las piernas y uno en la mano con la que buscó defenderse de un disparo que iba destinado a la cabeza.

El violento ataque desnudó también como opera esa banda narco que tiene a su referente preso, pero que según las denuncias de la madre de la nena atacada, desde adentro de Almafuerte sigue digitando a sus cómplices.

El caso de la nena baleada disparó una reunión de la cúpula de Seguridad

Luego de que trascendieran esa serie de amenazas y la presunta vinculación de la balacera con la banda narco cuyo líder está preso, el caso provocó una inmediata reunión de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus con la cúpula de la Policía y el Servicio Penitenciario.

mercedes rus calipo seguridad mineria El ataque armado que terminó con una nena baleada de sólo 11 años, disparó una cumbre en el Ministerio de Seguridad, que comandó la minsitra Mercedes Rus y de la que participó el Jefe de la Policía, Marcelo Calipo, para decidir qué medidas se tomarán con la banda narco que podría haber orquestado la balacera.

De la cumbre participaron los dos jefes de la Policía, Marcelo Calipo y Roberto Favaro, el titular del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana y el Jefe de Investigaciones, José Vega.

Si bien desde el Ministerio evitaron dar detalles de las estrategias que podrían implementarse en las próximas horas, sí se encargaron de precisar las medidas de protección que se tomaron con la familia de la nena baleada.

Como respuesta a los planteos que había hecho la madre, que se quejó de que desde el Ministerio sólo habían dispuesto un rondín policial, marcaron que se dispuso de tres consignas policiales: una en la casa de la nena herida, otra en casa de un familiar (nota de redacción las direcciones puntuales no se publican como una medida de protección de la familia atacada) y otra en el mismo hospital Notti en donde permanece internada la menor.

Además, en coordinación con el Comisario Inspector Mario Rilli, titular de la Distrital de Seguridad N°1, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos, se decidió también realizar rondines policiales en el barrio de la familia atacada.