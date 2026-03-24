Sumergido en la oscuridad y bajo presiones extremas, el cable TAT-8, que alguna vez conectó continentes y permitió el auge de la comunicación moderna, permanece intacto en el fondo del océano. Gracias a la precisión de la ingeniería y a la tecnología de vanguardia, este barco logra levantar el cable submarino, rescatando un pedazo invaluable de la historia.
Un barco lanza ganchos a 6.000 metros bajo el océano y recupera el primer cable submarino del mundo tras 20 años olvidado
Se trata del histórico cable submarino transatlántico de fibra óptica llamado TAT8, instalado en 1988 y considerado el primero de este tipo que conectó Estados Unidos con Europa. El barco especializado en su recuperación usó mapa históricos y sonar para encontrar la ubicación exacta del cable submarino.
Esta operación no es tan sencilla como parece, es casi quirúrgica. Este cable submarino, que dejó de funcionar en 2002, fue abandonado en el lecho marino del océano porque su reparación era demasiado costosa. Y ahora lo recuperan de una menera sorprendente.
Cómo es la operación para extraer el TAT-8 del océano
Para recuperar el histórico cable submarino TAT8, un barco especializado despliega un anzuelo plano, conocido como “pez plano”, que desciende hasta el fondo del océano siguiendo la ruta documentada en registros históricos. Una vez que el cable es localizado, la tripulación navega lentamente, enganchándolo con precisión para no dañarlo.
El proceso puede durar varias horas e incluso todo un día, mientras el cable submarino se corta, enrolla y guarda cuidadosamente en los tanques del barco. Los repetidores, que amplifican la señal óptica, se retiran por separado, cada uno con un peso superior a 400 kilos. Finalmente, empresas como Mertech Marine reciclan el cobre y acero recuperados, devolviendo valor industrial a un pedazo de historia tecnológica.
Recuperar este cable submarino es esencial porque
- El cable contiene cobre, acero y otros elementos que todavía tienen alto valor industrial.
- Permite analizar cómo resistió décadas de presión, corrosión y frío extremo, información útil para ingeniería submarina moderna.
- Evitar que cables abandonados se conviertan en riesgos para barcos, anclas o nuevas conexiones.
- Hoy, el tráfico de datos global depende de cables más rápidos y de mayor ancho de banda, como MAREA o Dunant, que requieren rutas despejadas.