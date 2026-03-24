Un barco lanza ganchos a 6.000 metros bajo el océano y recupera el primer cable submarino del mundo tras 20 años olvidado

Esta operación no es tan sencilla como parece, es casi quirúrgica. Este cable submarino, que dejó de funcionar en 2002, fue abandonado en el lecho marino del océano porque su reparación era demasiado costosa. Y ahora lo recuperan de una menera sorprendente.

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Cómo es la operación para extraer el TAT-8 del océano

Para recuperar el histórico cable submarino TAT8, un barco especializado despliega un anzuelo plano, conocido como “pez plano”, que desciende hasta el fondo del océano siguiendo la ruta documentada en registros históricos. Una vez que el cable es localizado, la tripulación navega lentamente, enganchándolo con precisión para no dañarlo.

El proceso puede durar varias horas e incluso todo un día, mientras el cable submarino se corta, enrolla y guarda cuidadosamente en los tanques del barco. Los repetidores, que amplifican la señal óptica, se retiran por separado, cada uno con un peso superior a 400 kilos. Finalmente, empresas como Mertech Marine reciclan el cobre y acero recuperados, devolviendo valor industrial a un pedazo de historia tecnológica.

Recuperar este cable submarino es esencial porque