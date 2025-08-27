En Boca son optimistas y esperan que correr de las horas esto se resuelva. Como consecuencia, el departamento médico de la institución no le realizará estudios y solamente se le bajarán las cargas en los próximos entrenamientos.

En caso de no estar al 100% para la visita del Xeneize a Aldosivi, partido que se disputará el domingo a las 14.30 en Mar del Plata, Miguel Ángel Russo no lo arriesgará y se quedará descansando en su domicilio.

RODRIGO BATTAGLIA CON MOLESTIAS



En la práctica matutina, el volante central sintió algunas molestias y será evaluado nuevamente por la tarde. pic.twitter.com/zCwiOjcrhO — Boca Net (@bocanet12) August 27, 2025

En esta ocasión, hay dos nombres que se disputarían el lugar en caso de que Battaglia continúe con su lesión. Estos son Milton Delgado y Williams Alarcón. En principio el chileno correría con ventaja, debido a que ha sumado más minutos desde la llegada del DT.

Marco Pellegrino, el otro lesionado en Boca

Pese a completar los 90 minutos en La Bombonera en la victoria ante Banfield, el marcador central sufrió una lesión muscular que lo marginará de las canchas por un tiempo. Luego de que se realizara los estudios correspondientes, el departamento médico de Boca dio a conocer la situación del futbolista a través de un parte médico oficial, publicado en los canales de comunicación de la institución.

"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", aseguró el club. De esta manera, Miguel Ángel Russo deberá buscar un reemplazante de cara a los duelos que se avecinan.