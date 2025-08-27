"Sabemos que es un año complicado para el club, viene de hace mucho tiempo. Yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla. Me encanta estar en Talleres, me encanta esta situación", afirmó el Apache, dejando clara su postura.

Ratificando su posición pese al mal momento de la T, aseguró: "Los que no me conocen pueden hablar un montón de cosas, pero no que voy a abandonar. Sí estoy preocupado por la situación pero también ocupado para sacar esto adelante. En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar. Es algo que se habla alrededor mío pero en ningún momento se me pasó por la cabeza eso".

"El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta. Que la gente se quede tranquila: yo no voy a abandonar".

Carlos Tévez.



Carlos Tévez. pic.twitter.com/E2vAA4o9xm — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) August 27, 2025

Por último, Tevez le respondió a aquellos que afirmaban que no dejó entrar al presidente, Andrés Fassi, al camarín tras la derrota de Talleres en Tucumán: "No es así que no dejé pasar a Andrés Fassi al vestuario. Pasó que justo cuando el presidente baja, nosotros tenemos la charla. Él se tenía que ir a tomar el vuelo y es por eso que no entró".

"Con Andrés tenemos una relación muy muy buena, pero no se mete en ningún momento en mi trabajo, está siempre apoyando a los jugadores, al grupo, y fue eso lo que pasó", sentenció el Apache.