La energía cósmica del horóscopo maya para el jueves 28 de agosto de 2025 se manifiesta en un fluir de renovación espiritual y en la búsqueda de equilibrio interior. Las fuerzas del día favorecen la introspección, el ajuste de prioridades y la liberación de pensamientos estancados. Es un momento propicio para meditar, dejar atrás viejos temores y abrir el corazón hacia nuevas experiencias con serenidad.

Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy jueves 28 de agosto de 2025.

