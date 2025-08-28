El pronóstico del tiempo en Mendoza: jueves caluroso y se termina la tregua del frío este sábado

Viernes 29 : continuará el tiempo estable y templado, con cielo mayormente soleado. La máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de 12 °C.

: continuará el tiempo estable y templado, con cielo mayormente soleado. La máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de 12 °C. Sábado 30: se espera un brusco descenso de temperatura. El día estará nublado, con probables lluvias y lloviznas en horas de la tarde. Los valores oscilarán entre los 9 °C y los 14 °C. Ingresa un frente frío. Será el día de la Tormenta de Santa Rosa.

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (13).jpeg Fin de los días cálidos con la llegada de un frente frío este sábado. Brusca baja de la temperatura y lluvias. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Domingo 31: será la jornada más fría y húmeda, con precipitaciones persistentes y un marcado descenso térmico. La mínima caerá hasta los 4 °C y la máxima apenas llegará a 11 °C.

Cómo estará el pronóstico el fin de semana

El viernes cerrará la semana con condiciones agradables, pero el sábado ingresará un frente frío que traerá nubes, lluvias y un notorio descenso térmico. El domingo será el día más invernal, con ambiente fresco, lluvioso y temperaturas bajas, lo que marcará un cierre húmedo y frío para el mes de agosto.