Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Antes de la tormenta de Santa Rosa

El pronóstico del tiempo en Mendoza: jueves caluroso y se termina la tregua del frío este sábado

La máxima de este jueves llegará a los 24°C. El sábado se confirma el ingreso de un frente frío y el domingo será un día de pleno invierno

Por UNO
Se terminan los días primaverales y vuelve el frío de invierno este sábado. Además se esperan tormentas.

Se terminan los días primaverales y vuelve el frío de invierno este sábado. Además se esperan tormentas.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo en Mendoza transita una semana con jornadas agradables con máximas que alcanzaron los 24°C. Pero este jueves y viernes serán los últimos días de calor y hacia el fin de semana retorna el frío de invierno.

El pronóstico de Contingencias Climáticas indicó que el sábado ingresa un frente frío que hará cambiar de golpe el pronóstico y marcará la presencia de tormentas.

El pronóstico día por día en Mendoza

  • Jueves 28: se prevé una jornada agradable, con intervalos nubosos y temperaturas entre los 10 °C y los 24 °C.
  • Viernes 29: continuará el tiempo estable y templado, con cielo mayormente soleado. La máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de 12 °C.
  • Sábado 30: se espera un brusco descenso de temperatura. El día estará nublado, con probables lluvias y lloviznas en horas de la tarde. Los valores oscilarán entre los 9 °C y los 14 °C. Ingresa un frente frío. Será el día de la Tormenta de Santa Rosa.
CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (13).jpeg
Fin de los d&iacute;as c&aacute;lidos con la llegada de un frente fr&iacute;o este s&aacute;bado. Brusca baja de la temperatura y lluvias.

Fin de los días cálidos con la llegada de un frente frío este sábado. Brusca baja de la temperatura y lluvias.

  • Domingo 31: será la jornada más fría y húmeda, con precipitaciones persistentes y un marcado descenso térmico. La mínima caerá hasta los 4 °C y la máxima apenas llegará a 11 °C.

Cómo estará el pronóstico el fin de semana

El viernes cerrará la semana con condiciones agradables, pero el sábado ingresará un frente frío que traerá nubes, lluvias y un notorio descenso térmico. El domingo será el día más invernal, con ambiente fresco, lluvioso y temperaturas bajas, lo que marcará un cierre húmedo y frío para el mes de agosto.

Temas relacionados:

Te puede interesar