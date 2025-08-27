tormenta electrica
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, y la creencia popular indica que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen llegar las tormentas más intensas del año
Se pronostican precipitaciones desde las 17:00 en Malargüe, extendiéndose hacia el oeste de Valle de Uco y el Gran Mendoza hacia las 22:00-23:00.
Para el sábado y domingo habrá viento sur intenso y la temperatura máxima será de 9°C. Se pronostican precipitaciones generalizadas y no se descarta la caída de granizo en zona Sur, mejorando gradualmente el día domingo desde el mediodía, comenzando en alta montaña extendiéndose hacia el llano.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormenta a las provincias
La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.