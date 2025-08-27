Tormenta Santa Rosa en Mendoza

La tormenta Santa Rosa consiste en la formación de un centro de baja presión en la atmósfera que intensifica la inestabilidad, generando lluvias abundantes y tormentas de variada intensidad. En palabras simples, es un mecanismo que potencia el fenómeno y aumenta sus impactos

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió que el viernes habrá un ingreso de viento sur desde las 14:00-15:00, intensificándose hacia las 17:00. La temperatura máxima irá en descenso entre los 19 y 20°C.