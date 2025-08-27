Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Ermitaño. Esta carta es un arcano mayor que simboliza el retiro voluntario, la búsqueda interior y la necesidad de alejarse del ruido externo para encontrar respuestas profundas. En el tarot, su lámpara encendida representa la guía interna que ilumina el camino en los momentos de duda, y su paso lento recuerda que la sabiduría se construye con paciencia. El Ermitaño invita a valorar la introspección como medio para alcanzar claridad y equilibrio, incluso si eso implica pausar actividades externas. Su enseñanza es aprender que no todo se resuelve con prisa, sino con la calma de quien escucha su voz interna.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy jueves 28 de agosto de 2025