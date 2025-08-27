Luna en Libra: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

En astrología, la Luna en Libra marca un tiempo en el que el equilibrio, la búsqueda de armonía y la necesidad de conexión se intensifican en todos los signos del zodiaco. Las predicciones bajo esta influencia hablan de encuentros donde la diplomacia se convierte en clave y de decisiones que no pueden tomarse en solitario. La energía de Libra resalta la importancia de escuchar al otro, de negociar sin perder identidad y de encontrar belleza en lo cotidiano.