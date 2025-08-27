Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario: las predicciones astrológicas para los 12 signos

La astrología y sus predicciones señalan que los movimientos retrógrados de Saturno, Neptuno y Plutón en Aries y Acuario generan en los signos del zodiaco una energía intensa de introspección y revisión profunda. Este tránsito impulsa a los nativos a evaluar estructuras personales, relaciones y proyectos que requieren ajustes significativos. Saturno retrógrado en Aries cuestiona responsabilidades y disciplina, Neptuno retrógrado en Aries desafía ilusiones y percepciones, mientras que Plutón retrógrado en Acuario transforma patrones de poder y relación.