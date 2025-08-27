Inicio Ovación Fútbol Colapinto
Salió a la luz el contrato de Franco Colapinto que incluye una cláusula única en la Fórmula 1

Franco Colapinto tiene un contrato diferente al resto de los pilotos de la Fórmula 1 mientras que su continuidad como titular para el 2026 no está confirmada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) de la Fórmula 1 publicó en qué consisten los contratos de cada uno de los 20 pilotos que animan la Máxima; presentando el arreglo que tiene Franco Colapinto con Alpine con una particularidad: es el único que tiene un acuerdo especial.

Actualmente el perfil es seguido por más 11.499.000 usuarios quienes se mostraron sorprendidos por la "letra chica" que involucra el contrato del piloto argentino mostrándose en desacuerdo con lo publicado.

En la previa del aniversario del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 (fue el 1 de septiembre de 2024 con Williams) salió a la luz cómo es su contrato y el del resto de los pilotos de la Máxima. Y entre los dos conductores de Alpine hay una diferencia significativa porque el de Pierre Gasly expresa que se trata de un arreglo plurianual que durará, al menos, hasta 2026.

La situación del argentino es diferente porque su acuerdo especifica que es "carrera a carrera" en lo que resta de la temporada 2025; es por eso que las redes sociales estallaron indicando que en realidad el arreglo es de "varios años". Y aunque los hinchas de Colapinto tienen razón, es necesario explicar cuál es la situación real.

Cuando se oficializó la llegada del piloto nacido en Pilar a la escudería francesa su representante, María Catarineu, explicó detalles importantes: "Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo".

Por lo tanto, Franco Colapinto será piloto (titular o suplente) de Alpine durante cinco años con la posibilidad de llegar a cambiar su contrato que, por el momento, continuará siendo carrera a carrera.

Contrato Colapinto
Para finalizar, el análisis de la situación de Colapinto deja entrever que su titularidad no está garantizada para la temporada 2026, por lo que el dúo que hace con Pierre Gasly no está confirmado.

Así son el resto de los contratos

Contrato Aston Martin
Contrato Haas
Contrato McLaren
Contrato Mercedes
Contrato RB
Contrato Red Bull
Contrato Sauber
Contrato Williams
Contratos Ferrari
Para seguir por TV a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Viernes 29 de agosto

  • 7.25: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.
  • 10.55: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

Sábado 30 de Agosto

  • 6.25: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.
  • 9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

