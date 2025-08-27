Salió a la luz el contrato de Franco Colapinto que incluye una cláusula única en la Fórmula 1

La situación del argentino es diferente porque su acuerdo especifica que es "carrera a carrera" en lo que resta de la temporada 2025; es por eso que las redes sociales estallaron indicando que en realidad el arreglo es de "varios años". Y aunque los hinchas de Colapinto tienen razón, es necesario explicar cuál es la situación real.

Cuando se oficializó la llegada del piloto nacido en Pilar a la escudería francesa su representante, María Catarineu, explicó detalles importantes: "Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo".

Por lo tanto, Franco Colapinto será piloto (titular o suplente) de Alpine durante cinco años con la posibilidad de llegar a cambiar su contrato que, por el momento, continuará siendo carrera a carrera.

Contrato Colapinto La imagen dedicada a Pierre Gasly y a Franco Colapinto.

Para finalizar, el análisis de la situación de Colapinto deja entrever que su titularidad no está garantizada para la temporada 2026, por lo que el dúo que hace con Pierre Gasly no está confirmado.

Así son el resto de los contratos

Contrato Aston Martin El contrato de Aston Martin.

Contrato Haas El contrato de Haas.

Contrato McLaren El contrato de McLaren.

Contrato Mercedes El contrato de Mercedes.

Contrato RB El contrato de RB.

Contrato Red Bull El contrato de Red Bull.

Contrato Sauber El contrato de Sauber.

Contrato Williams El contrato de Williams.

Contratos Ferrari El contrato de Ferrari.

Para seguir por TV a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Viernes 29 de agosto

7.25: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

10.55: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

Sábado 30 de Agosto

6.25: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+.

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+.