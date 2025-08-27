La astrología señala un momento de gran intensidad emocional para los signos del zodiaco con el ingreso de Venus en Leo, un tránsito que despierta la pasión, la confianza personal y el magnetismo en las relaciones. Los signos sentirán cómo se activan sus deseos de reconocimiento, el impulso hacia vínculos más auténticos y la necesidad de expresarse con valentía.
Astrología: los 4 signos afortunados por la entrada de Venus en Leo
En la astrología, Venus en Leo marca para los signos un tiempo de brillo, entusiasmo y expansión para quienes se animen a vivir desde la autenticidad y el corazón