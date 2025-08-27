Inter Miami se enfrenta a Orlando City, por un lugar en la final de la Leagues Cup, con el posible regreso de Messi

Inter Miami se enfrenta este miércoles a Orlando City en el Clásico del Sol, desde las 21.30 en el Chase Stadium, por las semifinales de la Leagues Cup. Las Garzas buscan el pasaje a la final con la duda de la presencia de su capitán, Lionel Andrés Messi, quien se encuentra recupérandose de una lesión.
