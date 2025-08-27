Inter Miami se enfrenta a Orlando City, por un lugar en la final de la Leagues Cup, con el posible regreso de Messi

Inter Miami viene de eliminar en la fase de cuartos de final de la Leagues Cup al Tigres de Ángel Correa con un doblete de Luis Suárez y la titularidad de Rodrigo De Paul pero sin la compañía de Lionel Messi. El último partido del 10 fue antes Los Ángeles Galaxy por la MLS donde el astro rosarino se resintió de una dolencia que traía desde el encuentro ante el Necaxa y desde entonces no pudo volver a jugar.

messi Lionel Messi podría sumar minutos en el Inter Miami vs Orlando City.

Luego de tres partidos ausente, hoy Messi podría volver a sumar minutos en el Clásico del Sol. Luego partiría junto a Rodrigo De Paul rumbo a la convocatoria de la Selección argentina para disputar la última ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Albiceleste se medirá ante Venezuela, de local, en lo que podría ser el último capítulo en el que el hincha argentino vea al capitán jugando vigente en territorio nacional. El otro encuentro de la fecha FIFA será ante Ecuador de visitante.