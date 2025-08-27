Inicio Ovación Fútbol Inter Miami
Inter Miami se enfrenta a Orlando City, por un lugar en la final de la Leagues Cup, con el posible regreso de Messi

Inter Miami se medirá en semifinales de la Leagues Cup ante su clásico rival y aguarda por la presencia de su capitán, Lionel Messi.

Por UNO
Inter Miami se enfrenta este miércoles a Orlando City en el Clásico del Sol, desde las 21.30 en el Chase Stadium, por las semifinales de la Leagues Cup. Las Garzas buscan el pasaje a la final con la duda de la presencia de su capitán, Lionel Andrés Messi, quien se encuentra recupérandose de una lesión.

Inter Miami viene de eliminar en la fase de cuartos de final de la Leagues Cup al Tigres de Ángel Correa con un doblete de Luis Suárez y la titularidad de Rodrigo De Paul pero sin la compañía de Lionel Messi. El último partido del 10 fue antes Los Ángeles Galaxy por la MLS donde el astro rosarino se resintió de una dolencia que traía desde el encuentro ante el Necaxa y desde entonces no pudo volver a jugar.

Lionel Messi podría sumar minutos en el Inter Miami vs Orlando City.

Luego de tres partidos ausente, hoy Messi podría volver a sumar minutos en el Clásico del Sol. Luego partiría junto a Rodrigo De Paul rumbo a la convocatoria de la Selección argentina para disputar la última ventana de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Albiceleste se medirá ante Venezuela, de local, en lo que podría ser el último capítulo en el que el hincha argentino vea al capitán jugando vigente en territorio nacional. El otro encuentro de la fecha FIFA será ante Ecuador de visitante.

Por su parte, Orlando City viene de dejar en el camino al vigente campeón de la Liga MX, Toluca, en una vibrante definición por penales en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Inter Miami vs Orlando City por la Leagues Cup: probables formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; Eduard Atuesta, César Araujo; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

Hora: 21.30

TV: Apple TV

Estadio: Chase Stadium (Miami)

