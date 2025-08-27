julian-alvarez-messi-seleccion-argentina ¿El último partido de Messi con la Selección Argentina de local?

Cómo comprar entradas para Argentina – Venezuela

Desde este miércoles por la tarde comenzará la venta oficial de las entradas para el partido entre Argentina y Venezuela. A partir de las 17 horas se lanzará a través de la página web DeporTick.

Hay que ingresar a esa página y crearse un usuario –o iniciar sesión en caso de que ya tengas uno-. Luego elegir el evento del partido entre Argentina y Venezuela. Seguramente habrá una extensa fila virtual donde deberás esperar varios minutos para ver si sos el afortunado que logra comprar las entradas, que tendrán mucha demanda.

seleccion argentina messi.jpg ¿El último partido de Messi con la Selección Argentina de local?

En caso de que hayas podido comprar una entrada para Argentina-Venezuela, luego habrá que realizar el canje en forma presencial en las boleterías del estadio Más Monumental. Será el próximo sábado de 9 a 13 y desde el lunes al miércoles de 9 a 15.

Otro dato a tener en cuenta son los precios de las entradas para el partido de Argentina ante Venezuela, el último oficial de Lionel Messi en nuestro país. La popular costará $90.000, la Sívori y Centenario alta $158.000, Sívori y Centenario media $320.000, San Martin y Belgrano alta $260.000, San Martín y Belgrano baja $450.000, San Martín Y Belgrano media $480.000.