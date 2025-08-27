¿El último partido de Messi con la Selección Argentina de local?

El 4 de septiembre será un día más que especial para el mundo del fútbol. No sólo porque la Selección Argentina recibirá a su par de Venezuela en el penúltimo partido de Eliminatorias para el Mundial 2026, sino que probablemente será la última función de Lionel Messi en el país en un partido oficial.

El estadio Más Monumental será el escenario para un partido histórico. Por última vez, el mejor jugador de la historia vestirá la camiseta albiceleste en un partido oficial en su tierra natal. Es que el último encuentro de Argentina en las Eliminatorias será ante Ecuador, de visitante.

Luego vendrá la Finalissima contra España, en algún país neutral, y el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Será difícil pensar que Lionel Messi siga jugando con la Selección Argentina después de eso y dispute las próximas Eliminatorias.

julian-alvarez-messi-seleccion-argentina
Cómo comprar entradas para Argentina – Venezuela

Desde este miércoles por la tarde comenzará la venta oficial de las entradas para el partido entre Argentina y Venezuela. A partir de las 17 horas se lanzará a través de la página web DeporTick.

Hay que ingresar a esa página y crearse un usuario –o iniciar sesión en caso de que ya tengas uno-. Luego elegir el evento del partido entre Argentina y Venezuela. Seguramente habrá una extensa fila virtual donde deberás esperar varios minutos para ver si sos el afortunado que logra comprar las entradas, que tendrán mucha demanda.

seleccion argentina messi.jpg
En caso de que hayas podido comprar una entrada para Argentina-Venezuela, luego habrá que realizar el canje en forma presencial en las boleterías del estadio Más Monumental. Será el próximo sábado de 9 a 13 y desde el lunes al miércoles de 9 a 15.

Otro dato a tener en cuenta son los precios de las entradas para el partido de Argentina ante Venezuela, el último oficial de Lionel Messi en nuestro país. La popular costará $90.000, la Sívori y Centenario alta $158.000, Sívori y Centenario media $320.000, San Martin y Belgrano alta $260.000, San Martín y Belgrano baja $450.000, San Martín Y Belgrano media $480.000.

