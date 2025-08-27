Asuntos de plantas: la pequeña especie de interior perfecta para colocar en las esquinas de casa

Rebutia: la planta de interior perfecta para los espacios pequeños de la casa

Las plantas del grupo rebutia son un tipo de especie vegetal de la familia de las Cactáceas. Estas plantas son originarias de zonas montañosas y altas de Argentina y Bolivia.

Son plantas suculentas, acostumbradas a las regiones áridas, secas y cálidas. Las plantas suculentas sobreviven varios días sin riego, debido a la capacidad de acumular agua en sus tallos globosos y cilíndricos.

planta rebutia La rebutia florece en primavera y principios del verano.

Las plantas de rebutia no tienen ramas como el resto de las especies de interior. Sus flores brotan durante la noche en los meses de calor y suelen ser de colores vistosos, gran tamaño y una belleza única.

Esta planta, es perfecta para decorar los rincones pequeños de la casa, sobre todo si vives en un departamento o casa pequeña. Existen varios tipos de rebutias, siendo las más populares las violacifloras, las heliosas y la rebutia senilis.

Consejos sencillos para cuidar una planta de rebutia en casa

flores de rebutia Puedes reproducir tu planta de rebutia por medio de brazos o esquejes del cuerpo de la especie.