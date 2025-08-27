Asuntos de plantas: la pequeña especie de interior perfecta para colocar en las esquinas de casa

Las especies de este grupo tienen menos exigencias, en comparación con otras plantas externas, y por lo general no tienen flores ni frutos. Son plantas de hoja que se reproducen por medio de sus esquejes o ramificaciones. Este tipo de planta de casa suele tener hojas grandes, suaves, un crecimiento progresivo y una gran resistencia a la humedad.
Las plantas con pinchos y tamaños reducidos, como las suculentas y los cactus, también son una excelente opción de interior. Hoy te voy a presentar una especie pequeña, de crecimiento lento y que ocupa poco espacio, ideal para los rincones de la casa más reducidos.
Las plantas del grupo rebutia son un tipo de especie vegetal de la familia de las Cactáceas. Estas plantas son originarias de zonas montañosas y altas de Argentina y Bolivia.
Son plantas suculentas, acostumbradas a las regiones áridas, secas y cálidas. Las plantas suculentas sobreviven varios días sin riego, debido a la capacidad de acumular agua en sus tallos globosos y cilíndricos.
Las plantas de rebutia no tienen ramas como el resto de las especies de interior. Sus flores brotan durante la noche en los meses de calor y suelen ser de colores vistosos, gran tamaño y una belleza única.
Esta planta, es perfecta para decorar los rincones pequeños de la casa, sobre todo si vives en un departamento o casa pequeña. Existen varios tipos de rebutias, siendo las más populares las violacifloras, las heliosas y la rebutia senilis.