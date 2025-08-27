Inicio Sociedad planta
Asuntos de plantas: la pequeña especie de interior perfecta para colocar en las esquinas de casa

Una planta muy bonita, pequeña y de fáciles cuidados que se adapta muy bien a los rincones chicos de la casa

Isabella Brosio
Una especie bonita, noble y que se adapta muy bien al hogar. 

Las plantas de interior o de casa son un grupo de especies que se amoldan perfectamente a las condiciones internas del hogar y prefieren espacios cerrados para crecer, libres de la exposición al sol, los vientos fríos, la tierra, la lluvia y las plagas del jardín.

Las especies de este grupo tienen menos exigencias, en comparación con otras plantas externas, y por lo general no tienen flores ni frutos. Son plantas de hoja que se reproducen por medio de sus esquejes o ramificaciones. Este tipo de planta de casa suele tener hojas grandes, suaves, un crecimiento progresivo y una gran resistencia a la humedad.

Puedes preparar un rincón de plantas en el interior de tu casa y decorar los ambientes.

Las plantas con pinchos y tamaños reducidos, como las suculentas y los cactus, también son una excelente opción de interior. Hoy te voy a presentar una especie pequeña, de crecimiento lento y que ocupa poco espacio, ideal para los rincones de la casa más reducidos.

Rebutia: la planta de interior perfecta para los espacios pequeños de la casa

Las plantas del grupo rebutia son un tipo de especie vegetal de la familia de las Cactáceas. Estas plantas son originarias de zonas montañosas y altas de Argentina y Bolivia.

Son plantas suculentas, acostumbradas a las regiones áridas, secas y cálidas. Las plantas suculentas sobreviven varios días sin riego, debido a la capacidad de acumular agua en sus tallos globosos y cilíndricos.

La rebutia florece en primavera y principios del verano.

Las plantas de rebutia no tienen ramas como el resto de las especies de interior. Sus flores brotan durante la noche en los meses de calor y suelen ser de colores vistosos, gran tamaño y una belleza única.

Esta planta, es perfecta para decorar los rincones pequeños de la casa, sobre todo si vives en un departamento o casa pequeña. Existen varios tipos de rebutias, siendo las más populares las violacifloras, las heliosas y la rebutia senilis.

Consejos sencillos para cuidar una planta de rebutia en casa

Puedes reproducir tu planta de rebutia por medio de brazos o esquejes del cuerpo de la especie.

  • La rebutia es una planta de interior y casa que prefiere los ambientes con luz brillante pero indirecta.
  • La planta de rebutia sobrevive en macetas con buen drenaje y sustratos con tierra fértil y perlitas que permitan el paso de agua.
  • No hay que regar mucho este tipo de plantas, menos en invierno. La rebutia almacena agua en su cuerpo, un exceso de humedad puede pudrir el tallo y acabar con la vida de la especie.
  • Lo ideal es regar la planta cuando el sustrato se seque por completo, cada tres semanas aproximadamente.
  • La planta de rebutia requiere de un suelo arenoso con un pH de 5. Puedes fertilizar la tierra una vez al mes con un compost nutritivo para suculentas.

