Santilli en Mendoza: "Esta es la provincia donde me hacen menos reclamos"

Santilli, glaciares e industria

El ministro nacional se metió en una de las discusiones que marcó la semana: "Hoy está en debate la mal llamada Ley de Glaciares. Digo mal llamada porque nadie tiene ninguna intención de tocar ningún glaciar y todos queremos defenderlos".

"Lo que ocurre es que en Argentina tenemos una ley que no existe en ninguna parte del mundo", añadió Santilli poco después de las 9, durante su participación en la Insurance Week que se desarrolla en el Hotel Park Hyatt.

Alfredo Cornejo Diego Santilli reforma laboral Se prevé que Santilli se reunirá con Alfredo Cornejo para dialogar sobre el vínculo entre Mendoza y la Nación.

Y continuó: "Lo que queremos es devolverles a las provincias sus facultades constitucionales para que preserven nuestros glaciares pero que también puedan contribuir al desarrollo".

Sus palabras llegan justo después de que se completaran dos jornadas de audiencia pública organizadas por la Cámara de Diputados de la Nación, un evento en el que pidieron expresar su opinión más de 100.000 personas y que recibió algunos cuestionamientos por la metodología que se aplicó para la selección y exposición de las diversas posturas.

No fue el único frente que abordó el funcionario proveniente del PRO en su primera alocución de la jornada. También ponderó la personalidad del presidente Javier Milei y lo definió como "el más reformista de la historia"; al tiempo que anticipaba que en breve llegarán nuevos cambios legislativos para apuntalar las bases de una nueva economía para el país.

Anticipan una reunión con Alfredo Cornejo

La última visita de Santilli fue en enero, cuando visitó las obras del Metrotranvía y el Hospital de Luján.

Cornejo, Santilli, Mema y Casado en el aeropuerto Cornejo, Mema, Hebe Casado y Santilli durante la anterior visita del ministro del Interior.

Esta vez, no está confirmado oficialmente que el ministro del Interior se reúna con el gobernador mendocino. Sin embargo, se sabe que Santilli cuenta entre sus tareas fortalecer las alianzas con los mandatarios provinciales, en medio de una semana que trajo complicaciones para la imagen del gobierno nacional a raíz de las críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, temas como la suspensión de la obra pública nacional, el futuro de la coparticipación y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional cobran máxima relevancia y pueden influir sobre los votos que consigan La Libertad Avanza y sus aliados en el Congreso.

De hecho, el propio Cornejo ya participó de la Insurance Week esta semana y subrayó la necesidad de avanzar en cambios estructurales que corrijan las asimetrías entre provincias. Dijo puntualmente que la coparticipación perjudica a las jurisdicciones que producen: “El sistema de coparticipación actual castiga a las provincias que producen y beneficia a las que tienen menos actividad. Eso hay que invertirlo absolutamente porque perjudica al desarrollo del país”, recalcó el mendocino.

Toda esa cadena de tensiones tiene su eco en el ámbito legislativo, donde se han visto disputas muy intensas, con grandes victorias pero también derrotas para la gestión Milei.

alfredo cornejo insurance week Alfredo Cornejo durante su participación en la Insurance Week que se realizó en Mendoza.

La segunda edición del Insurance Week se desarrolló del 25 al 27 de marzo de 2026 en Mendoza. Durante tres jornadas, la iniciativa combinó charlas magistrales, paneles de debate, espacios de networking y actividades sociales. Organizó CIDeS, un think tank que reúne a ejecutivos de las principales aseguradoras con presencia en Argentina.