Diego Santilli agendó una nueva visita a Mendoza en una semana tensa para el gobierno de Milei

Esteban Allasino Diego Santilli Alfredo Cornejo El ministro del Interior, Diego Santilli, en la recorrida al nuevo hospital de Luján de Cuyo. Fue su última visita en enero. Imagen de archivo.

Se espera que Santilli diserte a las 9 en el Hotel Park Hyatt y luego continúe la mañana con reuniones, entre ellas, con el gobernador Cornejo.

Es parte de una sintonía fina que se viene trabajando hace tiempo: Mendoza apareció esta semana en el ránking de las provincias más beneficiadas con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En el primer trimestre, la provincia recibió $7.000 millones, lo que representa un incremento superior al 130% respecto a todo lo percibido en 2025.

El desembarco de Santilli en una semana complicada para Milei

La tercera visita de Santilli -estuvo en noviembre y después en enero- se da en una semana compleja para el gobierno de Milei, sobre todo por el manto de sospechas en torno a la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de que se conociera que la pareja de Adorni iba en el vuelo oficial en el que se trasladaba el equipo de Milei a Nueva York, la figura del ex vocero quedó afectada. Por estos días continuaron otras denuncias respecto de la evolución de su patrimonio. Y la conferencia de prensa que dio el miércoles tampoco contribuyó a mejorar su imagen.

Gabinete Karina Milei Adorni Santilli Parte del gabinete de Milei con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En la foto, Manuel Adorni -actual jefe de Gabinete- y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Precisamente en las últimas horas, Adorni eludió las consultas de los periodistas respecto de los gastos con recursos oficiales y sólo se limitó a decir que lo había pagado él, aunque no precisó mayores detalles y confrontó a los trabajadores de la prensa defendiéndose y argumentando que no son jueces a quienes haya que dar explicaciones.

El funcionario intentó diferenciar los casos de corrupción del kirchnerismo de las sospechas en su contra y quitarles la espuma a los cuestionamientos direccionados al gobierno de Milei. "Son operaciones contra el gobierno", subrayó.

En otro frente, el endeudamiento de las familias y las dificultades en la cadena de pagos son fenómenos que se explican con datos y que ya están afectando la percepción sobre el gobierno nacional, de acuerdo con recientes encuestas; a lo que hay que sumarle la caída de los salarios respecto de la inflación y la retracción de las ventas en los supermercados. La oposición continúa sus críticas mencionando el cierre de fábricas emblemáticas.

Frente a eso, el oficialismo argumenta que el crecimiento de la economía sigue y que la integración de Argentina al bloque internacional que conduce EE.UU. no tardará en dar frutos para la economía doméstica.

Infraestructura clave para Mendoza

¿Qué negociará Santilli en Mendoza? El gobernador Cornejo ha recordado la importancia de obras claves en la conectividad, como es la Ruta 7 -en el tramo del camino a Chile- y la Ruta 40. Ambas ya fueron licitadas por Nación.

Seguramente el nuevo encuentro será para avanzar en algunos detalles, aunque está programada para el 18 de mayo la apertura de los sobres. Este proceso busca mejorar la seguridad del Corredor Bioceánico y se estima una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

Respecto de los temas sociales, que son de Nación pero tocan a la provincia, sigue latente el reclamo de los prestadores de personas con discapacidad que la semana pasada pararon dos días. PAMI también anda con algunos temas candentes que fueron noticia en las últimas semanas.