Las preguntas que Manuel Adorni evitó responder tras el escándalo por el uso de recursos oficiales

En lugar de precisar esa información, respondió con frases que marcaron el tono de la conferencia. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, sostuvo, aunque no presentó documentación ni explicó por qué las facturas no estaban a su nombre. Ante preguntas sobre esos comprobantes, cortó la discusión: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”.

Según publicó La Nación, Manuel Adorni también evitó aclarar por qué el vuelo habría sido facturado a terceros y se limitó a señalar que dar más detalles podría interferir en una causa judicial en trámite.

La compra de departamentos y el crecimiento patrimonial de Adorni

Las preguntas sobre su patrimonio tampoco tuvieron respuestas concretas. Frente a las consultas sobre la compra de propiedades y la evolución de sus bienes, Adorni insistió en una línea general sin aportar precisiones: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado” y “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”.

Cuando se lo consultó por bienes puntuales -como un departamento en Caballito que no figura en su última declaración jurada o la casa en el country Indio Cua, a nombre de su esposa- evitó confirmar si forman parte de su patrimonio declarado y volvió a correrse hacia una respuesta general.

De acuerdo con La Nación, tampoco explicó el origen de los fondos utilizados para esas adquisiciones ni por qué algunos de esos bienes no aparecen en la información pública disponible.

El argumento judicial: la principal respuesta en la conferencia de prensa

Ante varias consultas, el vocero repitió una misma justificación para no dar detalles. Sostuvo que existe una investigación judicial en curso y que brindar información podría “entorpecer” ese proceso.

“Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, afirmó durante la conferencia.

Ese argumento fue utilizado tanto para evitar explicar el origen de su patrimonio como para no dar precisiones sobre los viajes y las facturas observadas.

El contexto político actual del oficialismo

Javier Milei y Manuel Adorni.jpg Manuel Adorni, uno de los funcionarios clave en el armado político de Javier Milei.

El caso se inscribe en un contexto político en el que el gobierno de Javier Milei ha hecho de la crítica a los privilegios de la dirigencia uno de sus ejes discursivos.

Sin embargo, ante las preguntas que apuntaban a esa contradicción, el vocero tampoco dio definiciones. Evitó vincular su situación con ese discurso y no planteó autocríticas ni medidas correctivas.

Lejos de ordenar la situación, la conferencia dejó abiertos los principales interrogantes. Las respuestas de Adorni, más centradas en cuestionar las preguntas que en aportar datos, no lograron despejar las dudas sobre los viajes, su patrimonio ni el uso de recursos públicos.