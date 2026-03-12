Vuelo VIP a Punta del Este: un amigo de Adorni salió a explicar quién pagó los dólares del jet privado

manuel-adorni-junto-su-amigo-marcelo-grandio-periodista-la-tv-publica Manuel Adorni junto a su amigo y periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio. Foto: gentileza

La polémica se dio luego de que se difundieran imágenes de la mujer participando en actividades oficiales, como la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York, junto al presidente Javier Milei. Parte del Gabinete y 10 gobernadores participaron de la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento que reúne a empresarios, inversores y funcionarios con el objetivo de promover oportunidades de negocios.

Los números de la discordia

Según el testimonio de Grandio, el costo del traslado en el exclusivo Honda Jet (matrícula LVHWA) fue prorrateado entre los pasajeros. Sin embargo, las cifras aportadas por el periodista y los registros comerciales muestran algunas inconsistencias:

Concepto Versión de Grandio Estimación del mercado Factura real (Alpha Centauri)

Pago Adorni (4 pasajes) U$S3.600

Pago Grandío (1 pasaje) U$S800

Total declarado U$S4.400 U$S10.000 U$S5.800

A pesar de que Grandío afirma haber pagado su parte, la factura emitida por el operador Alpha Centauri por un total de 5.800 dólares no especifica la identidad de quien realizó el pago, lo que mantiene el interrogante sobre la transparencia del gasto.

Crónica de un vuelo de alta gama a Punta del Este

El viaje se inició el 12 de febrero a las 20.21 desde el aeródromo de San Fernando. En la aeronave, considerada una "joya" de la aviación privada por su diseño y velocidad, viajaron Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, dos familiares y el propio Grandio.

Cinco días más tarde, el avión regresó con la comitiva oficial pero sin el periodista, quien reside en Uruguay. "Cada uno pagó su parte", insistió Grandío, quien suele mostrar su afinidad política con el Gobierno en redes sociales con mensajes de apoyo directo al jefe de Gabinete.

El dato que hace ruido

Mientras que expertos del sector aerocomercial aseguran que un tramo de este tipo en una nave de alta gama como el Honda Jet no baja de los 10.000 dólares, la aparición de una factura por casi la mitad de ese valor (U$S5.800) y la declaración de Grandío por un monto aún menor (U$S4.400) abren una zona gris en la rendición de cuentas de Manuel Adorni.