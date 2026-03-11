La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno nacional al compartir en redes sociales un mensaje irónico dirigido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York junto a la comitiva oficial. El episodio ocurrió mientras el presidente Javier Milei se encontraba de gira en Estados Unidos y volvió a exponer tensiones internas dentro del oficialismo.
El irónico mensaje de Victoria Villarruel a Manuel Adorni por el viaje con su esposa a Estados Unidos
El mensaje irónico que generó polémica
La titular del Senado replicó en su cuenta de Instagram una publicación que cuestionaba el viaje de la esposa del funcionario y ironizaba sobre el discurso de austeridad del Gobierno.
La frase compartida decía: “El ajuste lo paga la política, jaja”, en referencia a una de las consignas centrales de la campaña libertaria sobre el recorte del gasto estatal.
El mensaje incluía un video en el que Adorni intentaba explicar la situación y justificar el viaje de su esposa a Estados Unidos, lo que generó una fuerte repercusión política y mediática.
El viaje que desató la controversia
Según Noticias Argentinas, la polémica surgió luego de que se conociera que Bettina Angeletti viajó a Nueva York junto a la comitiva presidencial, lo que despertó críticas en redes sociales por el uso de recursos oficiales.
Desde Estados Unidos, el jefe de Gabinete explicó que su esposa ya tenía previsto viajar por su cuenta y que, debido a cambios en la agenda, Presidencia la invitó a sumarse al vuelo para coincidir en destino.
Adorni también defendió la decisión al afirmar que no implicó un gasto adicional para el Estado y que se trataba de un acompañamiento personal durante la gira.
Un nuevo capítulo en la interna oficialista
El gesto de Villarruel fue interpretado por analistas políticos como un nuevo episodio de tensión dentro del oficialismo, en un contexto donde la vicepresidenta ya había mostrado diferencias con sectores del Ejecutivo.
Incluso en la publicación que compartió se remarcaba que “Villarruel no es parte de esto”, en alusión a su distancia con las decisiones del Gabinete nacional.
La difusión del mensaje reavivó las versiones sobre fricciones entre la vicepresidenta y la mesa chica del Gobierno, en medio de un clima político cada vez más tenso dentro de la coalición libertaria.