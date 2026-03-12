Javier y Karina Milei, los ministros y hasta Luis Petri salieron a bancar a Manuel Adorni

El banque oficial a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei expresó este jueves su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”.

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo Adorni ”, expresó desde sus redes sociales.

ÁNIMO @madorni

LLA!

— Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también utilizó sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional a Manuel Adorni"

“Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló la funcionaria.

El mendocino Luis Petri -diputado nacional- fue otro que defendió a Adorni y publicó una foto en la que están juntos con el mensaje "te banco fuerte. Espalda con espalda".

Otros mensajes de apoyo a Adorni fueron los siguientes:

Santiago Caputo, asesor presidencial: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni”.

Diego Santilli, ministro del Interior: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.

Sandra Petovello, ministra de Capital Humano: "¡Siempre juntos!

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados: “Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".

Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación: “Todo mi respaldo a Manuel Adorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina”.