Javier y Karina Milei saludaron efusivos al nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast

javier milei en chile De saludo en saludo Javier Milei en el acto de asunción de José Kast, el nuevo presidente de Chile. Foto: La Tercera

Javier Milei no pudo reunirse con José Antonio Kast

Javier Milei debió posponer la reunión bilateral prevista para la mañana con el flamante presidente chileno pero siguió de cerca la jura que contó con la presencia del saliente Gabril Boric.

La actividad aparecía en el cronograma de actividades del mandatario chileno agendada para las 9.10, pero debió ser reprogramada por “demoras en los vuelos”.

Sin embargo, en Casa Rosada admitieron que no figuraba en el protocolo de viaje, aunque descontaban que podía darse debido a la cercanía ideológica entre Kast y Milei.

La Casa Rosada celebró el triunfo de Kast con intención de profundizar la presencia de la derecha en la región en detrimento de la posición encarnada por el presidente de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva.

Tras imponerse por sobre Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, Kast visitó al libertario en Buenos Aires con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales entre las naciones.

Luego de vulnerar el protocolo chileno al llegar más tarde que el flamante jefe de Estado, Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes.

En el contacto fraternal que mantuvo con Kast, este último le presentó a varios de sus funcionarios.

javier milei con flavio bolsonaro Javier Milei con Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. Foto: X de Flávio Bolsonaro

El encuentro de Javier Milei con un hijo de Bolsonaro

Finalmente, la visita fue breve. En el interín, consiguió un saludo con Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del ex jefe de Estado preso en Brasil y el principal candidato de la oposición de Lula Da Silva para las elecciones presidenciales de octubre. El mandatario brasileño de hecho no asistió a la asunción por la presencia del contrincante.

En caso de ganar las elecciones, Flávio Bolsonaro ha prometido dar prioridad al acercamiento con líderes afines como Milei y Kast, lo que convertiría a Brasil en el tercer vértice del eje conservador del Cono Sur. Por ahora, ese escenario depende del resultado de unos comicios en los que Lula y Flávio aparecen en empate técnico según los últimos sondeos.

“Qué placer verlo, un abrazo grande de mi padre, de mi hermano, y muchas gracias por ser el primero en reconocer el asilo político de un brasileño en Argentina. Hay esperanza”, le dijo Bolsonaro a Milei, tras darle un abrazo.

“La libertad es el pilar esencial de cualquier democracia. Y el presidente argentino ha mostrado al mundo lo que es posible hacer cuando se hace una gestión seria y comprometida con el país. ¡Muchas gracias por el cariño, mi amigo!“, sumó en redes.

El próximo viernes Milei deberá partir rumbo a Madrid, donde participará el sábado próximo del Foro Económico que se realiza en la ciudad capital.