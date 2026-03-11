Javier Milei porta sus berretines hasta en New York

javier milei Javier Milei en el Argentina Week en New York. Foto: Noticias Argentinas

Disparó contra los dueños de Techint y de Aluar

Inoportunamente, para justificar el desmantelamiento de la política proteccionista de las últimas décadas que ha beneficiado a industriales nacionales se metió con los conflictos domésticos, vilipendeando a los empresarios dueños de Techint y de Aluar (el mismo que cerró FATE).

Los inversores y financistas son mayormente empresarios o compañías que calibran dónde van a destinar su capital en función de la rentabilidad, riesgo y estabilidad en el largo plazo. Les importa más la tasa de retorno, la seguridad jurídica y la viabilidad del país que las rencillas de tenor político. Son expertos en analizar el derrotero de las variables, el clima de negocios y la libertad para disponer de su capital.

En nada de eso contribuye la inestabilidad emocional de quien está en la cúspide de la toma de decisiones.

El estilo diferenciado de Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo, quien fue convidado para acompañar a Milei al encuentro con el CEO del JPMorgan, está aprovechando al máximo la oportunidad de codearse con potenciales inversores.

Habla del cambio de reglas impulsado por Milei y, específicamente, del potencial de Mendoza: "Nos piden reuniones, quieren saber cómo funcionan los permisos (mineros) y qué certidumbre ofrecemos a mediano plazo".

Cornejo promociona potencialidades no solo en minería, también en el petróleo convencional y no convencional, y en el turismo enológico y gastronómico. Está convencido de que la nueva orientación económica favorece al crecimiento de Mendoza. Claro que las inversiones en las provincias también están atadas a la marcha del país y al acierto de los gobernantes.