Javier Milei calificó como "empresarios prebendarios" a los dueños de Techint y Fate

FATE - DESPIDOS Por el cierre de Fate hubo más de 900 despidos. Foto: Noticias Argentinas

Qué dijo Javier Milei de los 900 despidos en Fate

Dicho empresario (por Madanes) apretó al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle. Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía Dicho empresario (por Madanes) apretó al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle. Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía

Milei siguió con el ataque: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico y, aun así ser injusta, por lo que no debería ser defendida. Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no. Es un cercenamiento en la libertad y si la consecuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, por su política interna y la performance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

“No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

javier milei en argentina week Javier Milei en la inauguración del Argentina Week. Foto: Oficina del Presidente

La respuesta de los empresarios

Segùn el Diario La Nación los dichos de Javier no pasaron desapercibidos entre los cerca de 400 referentes de compañías, inversores y líderes del mundo financiero que lo escuchaban atentamente

“Fue innecesario, no me gustó esa parte. Creo que no era el ámbito adecuado para hacerlo”, señaló uno de los banqueros más importantes del país, que resumió el sentimiento generalizado de los presentes en la primera jornada de la “Argentina Week”.

En cambio, Infobae publicó otra versión. “Es Javier siendo Javier, está bien lo que dice porque lo piensa”, indicó en el título de una nota sobre la reacción de los empresarios que escucharon al presidente.