Javier Milei cruzó a Paolo Rocca de Techint y respaldó la licitación del gasoducto de Vaca Muerta

Javier Milei respaldó a Federico Sturzenegger

De este modo, Milei rompió el silencio sobre el caso Techint, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, saliera públicamente a respaldar la decisión de adjudicar la provisión de caños para un gasoducto clave de Vaca Muerta a la firma india, en detrimento del Grupo Techint, único fabricante local de tubos de acero.

En un extenso mensaje publicado también en X, Federico Sturzenegger cuestionó el argumento de que la licitación debía resolverse a favor de la empresa argentina por su condición de productor nacional. “Me motiva compartir estas reflexiones al escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Grupo Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico, ¿no? Si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos?”, planteó el funcionario, aunque aclaró que “un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario”.

techint

El ministro puso el foco, en primer lugar, en el precio. Según detalló, la oferta presentada por Techint habría sido “40% más cara” que la de su competidor extranjero. A su entender, incluso bajo el criterio de “compre nacional”, esa diferencia resulta injustificable.

“Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, sostuvo Sturzenegger. Además, advirtió que, dado que el precio del gas está regulado, ese mayor costo “lo hubiéramos terminado pagando con un precio más alto de la energía para miles de empresas —incluidas pymes— y para los consumidores”. “Es el ‘costo argentino’, como le dicen”, concluyó.

Fuentes: Red X y A24.com