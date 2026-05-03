Macri marca distancia de Milei y el PRO ya lo imagina como candidato en 2027

El equilibrio entre el apoyo y la autonomía

A pesar del entusiasmo de sus filas, el propio Mauricio Macri mantiene una estrategia de cautela y diferenciación. Si bien el PRO ha sido el principal soporte legislativo de La Libertad Avanza, garantizando la aprobación de leyes clave y blindando vetos del presidente, el ex presidente ha comenzado a marcar límites.

Este distanciamiento no se traduce en una oposición directa, sino en una crítica técnica a la implementación de las políticas y al estilo de gestión del entorno presidencial. Desde el entorno de Macri subrayan que, aunque comparten el rumbo económico, el PRO posee una "experiencia de gestión" y una institucionalidad que el actual Gobierno, en su mirada, aún no ha logrado consolidar. Esta toma de distancia busca evitar que una eventual caída en la imagen de Milei arrastre consigo la identidad del partido amarillo.

¿Candidato o gran elector?

La posibilidad de una candidatura de Macri para 2027 aparece como una herramienta de cohesión interna. Tras la salida de Patricia Bullrich del esquema de toma de decisiones del partido y la autonomía de Horacio Rodríguez Larreta, el PRO se encuentra en un proceso de reconstrucción.

Yeza admitió que el ingeniero busca consolidar nuevas figuras, pero la realidad territorial, especialmente en provincia de Buenos Aires, acelera las definiciones. El diputado advirtió sobre el peligro de competir divididos contra Axel Kicillof: "Básicamente ganan porque los que somos su alternativa vamos muy divididos", sentenció, sugiriendo que solo un liderazgo fuerte como el de Macri podría aglutinar el voto opositor en un territorio donde no hay balotaje.

Datos y proyecciones de cara al futuro

El análisis del PRO se basa en tres datos objetivos que definen su cautela actual:

Fragmentación legislativa: Sin el PRO, el oficialismo carece de las mayorías necesarias para reformas de fondo. Esto le da a Macri una capacidad de negociación que utiliza para marcar agenda.

Sin el PRO, el oficialismo carece de las mayorías necesarias para reformas de fondo. Esto le da a Macri una capacidad de negociación que utiliza para marcar agenda. Identidad electoral: Las encuestas muestran un solapamiento del electorado de ambos espacios, lo que obliga al PRO a buscar "nitidez" en sus propuestas para no ser absorbido por el fenómeno libertario.

Las encuestas muestran un solapamiento del electorado de ambos espacios, lo que obliga al PRO a buscar "nitidez" en sus propuestas para no ser absorbido por el fenómeno libertario. Calendario bonaerense: La falta de una ley de lemas o balotaje en Buenos Aires obliga a una alianza o a una candidatura de altísimo conocimiento, lugar que hoy solo ocupa el ex presidente.

El PRO se debate entre ser el "furgón de cola" de una transformación liderada por Milei o retomar el protagonismo con una candidatura propia en 2027. Las palabras de Yeza confirman que la dirigencia ya eligió su camino, mientras Mauricio Macri administra los tiempos, consciente de que la distancia con la Casa Rosada es, hoy, su principal activo político.