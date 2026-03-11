Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas. El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50.
Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: estimaron pérdidas totales en la sala de juegos
Los bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y sólo hubo heridas leves. El casino está ubicado en C. Miguez y Ruta 50
La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó a la sala de juegos y el centro comercial y de servicios del complejo. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.
El incendio fue de gran magnitud por lo que trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.
Los videos del incendio
El testimonio de los testigos
Diferentes testimonios de testigos y autoridades concluyeron en que las pérdidas podrían ser totales en la sala de juegos del casino. El incendio se extendió al patio de comidas del lugar y a un centro médico.
Las llamas se habrían generado por un problema eléctrico en las máquinas, según las primeras informaciones.
El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Sergio Dube confirmó que hubo heridos leves por intoxicaciones.
En tanto, Hernán Pérez, de Defensa Civil de San Martín, contó que la situación fue una desgracia con suerte,"si bien hubo personas con asfixia, todos lograron salir y están fuera de peligro".
"Lo que se ha visto por ahora es que ha sido un cortocircuito en las máquinas", explicó.
Gabriel Sarfati, gerente del centro médico, contó que pudieron evacuar a todos los pacientes y que no hubo heridos.