Inicio Policiales incendio
Siniestro en el Este

Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: estimaron pérdidas totales en la sala de juegos

Los bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y sólo hubo heridas leves. El casino está ubicado en C. Miguez y Ruta 50

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El incendio se desató en la sala de juegos del Casino de San Martín.

El incendio se desató en la sala de juegos del Casino de San Martín.

Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas. El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50.

La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó a la sala de juegos y el centro comercial y de servicios del complejo. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.

casino incendio san martin

El incendio fue de gran magnitud por lo que trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.

incendio casino san martin mendoza
Preocupación en el Este por el incendio.

Preocupación en el Este por el incendio.

Los videos del incendio

Embed - Incendio en el casino de San Martín
Embed - Gran columna de humo por el incendio en el casino de San Martín

El testimonio de los testigos

Diferentes testimonios de testigos y autoridades concluyeron en que las pérdidas podrían ser totales en la sala de juegos del casino. El incendio se extendió al patio de comidas del lugar y a un centro médico.

Las llamas se habrían generado por un problema eléctrico en las máquinas, según las primeras informaciones.

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Sergio Dube confirmó que hubo heridos leves por intoxicaciones.

incendio casino san martin 2

En tanto, Hernán Pérez, de Defensa Civil de San Martín, contó que la situación fue una desgracia con suerte,"si bien hubo personas con asfixia, todos lograron salir y están fuera de peligro".

"Lo que se ha visto por ahora es que ha sido un cortocircuito en las máquinas", explicó.

Gabriel Sarfati, gerente del centro médico, contó que pudieron evacuar a todos los pacientes y que no hubo heridos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar