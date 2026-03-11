Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: estimaron pérdidas totales en la sala de juegos

incendio casino san martin mendoza Preocupación en el Este por el incendio.

Los videos del incendio

Embed - Incendio en el casino de San Martín

Embed - Gran columna de humo por el incendio en el casino de San Martín

El testimonio de los testigos

Diferentes testimonios de testigos y autoridades concluyeron en que las pérdidas podrían ser totales en la sala de juegos del casino. El incendio se extendió al patio de comidas del lugar y a un centro médico.

Las llamas se habrían generado por un problema eléctrico en las máquinas, según las primeras informaciones.

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Sergio Dube confirmó que hubo heridos leves por intoxicaciones.

En tanto, Hernán Pérez, de Defensa Civil de San Martín, contó que la situación fue una desgracia con suerte,"si bien hubo personas con asfixia, todos lograron salir y están fuera de peligro".

"Lo que se ha visto por ahora es que ha sido un cortocircuito en las máquinas", explicó.

Gabriel Sarfati, gerente del centro médico, contó que pudieron evacuar a todos los pacientes y que no hubo heridos.