Un enorme incendio consumió más de 200 hectáreas en Mar del Plata y continúa el operativo

Amplio operativo de bomberos

Para enfrentar el avance del fuego se desplegó un importante operativo con 14 dotaciones de bomberos provenientes de distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.

Durante las tareas para contener el incendio, los equipos de emergencia arrojaron más de 50.000 litros de agua sobre las llamas y realizaron maniobras de contención en los sectores más críticos para evitar que el fuego siga avanzando.

En la zona de El Marquesado también intervinieron personal de Defensa Civil, Prefectura y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), mientras que en algunos sectores se realizaron trabajos con tractores para arar la tierra y frenar la propagación del fuego.

Incendio en Mar del Plata.

Preocupación por las condiciones climáticas

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del incendio debido a que las condiciones climáticas y el viento pueden favorecer la propagación de las llamas en áreas de pastizales y vegetación seca.

Mientras continúan las tareas de control, los equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego alcance zonas pobladas o infraestructuras cercanas, en un operativo que involucra a distintas fuerzas y organismos de la región.