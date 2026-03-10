Tres delincuentes robaron una joyería en Capital en el momento en que las dueñas abrían las persianas

robo joyeria ciudad La joyería Prestige ubicada en calle San Martín 1509, de Capital.

Otro violento asalto en Godoy Cruz

El lunes, alrededor de las 23, la Policía detuvo a dos delincuentes que le robaron un auto a una mujer en la intersección de calles Azul y Aristóbulo del Valle, de Godoy Cruz.

La víctima estaba en la vereda de un comercio cuando los dos aprehendidos la amenazaron con un arma y le llevaron el auto, dándose a la fuga por calle Azul al sur y luego por calle Rawson al este.

El personal policial fue alertado por el CEO y comenzó un operativo para buscar a los sospechosos. En calle Ernesto Guevara y Los Mandarinos, de Maipú, los efectivos encontraron el vehículo conducido por los delincuentes, por lo que comenzó una breve fuga que terminó encalles Los Mandarinos y Calle 2.

Los efectivos constataron que el arma utilizada era una réplica.

replica de arma de fuego La réplica secuestrada a uno de los delincuentes.

Pasada la medianoche asaltaron a un hombre en Las Heras

Alrededor de las 0.30 de este martes, un hombre de 45 años denunció que le robaron la moto entre las calles Aristóbulo del Valle y Pedro Pascual Segura, de Las Heras.

El hecho ocurrió cuando el hombre conducía una moto de 200 cilindradas y fue interceptado por 2 delincuentes quienes bajo amenaza les sustrajeron el vehículo.

La Policía Rural incautó un rifle ilegal que era contrabandeado

La Policía Rural incautó un arma de fuego en la Ruta 182, en la zona de Iscamen, Lavalle.

El operativo ocurrió el lunes, alrededor de las 22, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un hombre que ingresaba desde la provincia de San Juan.

rifle 22 largo secuestrado El rifle calibre 22 largo secuestrado en Lavalle por la Policía Rural.

Cuando los policías inspeccionaron la caja del vehículo encontraron un rifle calibre .22 largo. Como el conductor no pudo presentar la documentación del arma, el personal policial procedió a su secuestro y trasladó al hombre a la Oficina Fiscal de Lavalle.