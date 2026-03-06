Tres delincuentes son buscados luego de haber cometido un robo en una farmacia de pleno centro de la Ciudad de Mendoza, donde rompieron un blindex e ingresaron. Luego de tomar varios elementos, escaparon y no fueron detenidos.
Tres delincuentes rompieron un vidrio de una farmacia del centro y robaron varios elementos
El robo ocurrió en la farmacia de calle San Martín y Lavalle, de la Ciudad de Mendoza, donde tres delincuentes entraron tras destrozar un blindex
El robo ocurrió alrededor de las 4.50 de este viernes en la esquina de calles San Martín y Lavalle, en pleno centro, donde tres ladrones se las ingeniaron para destrozar uno de los amplios vidrios del local.
Luego de reventarlo, entraron rápidamente mientras uno de ellos estaban de campana en la vereda, para alertar si se acercaba algún móvil de Preventores o de la Policía.
Los delincuentes escaparon y son buscados
Un llamado al 911 alertó sobre el robo, además de las alarmas que sonaron en el local ubicado en una esquina muy transitada de la Ciudad de Mendoza.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el movimiento de los ladrones y por eso determinaron que eran tres, quienes luego de robar varios elementos de la farmacia escaparon.
La Policía llegó al lugar y rastrillaron la zona en busca de los sospechosos, pero no dieron con ellos. Mientras, una mujer de 51 años encargada del local se hizo presente al enterarse del robo.
En el interior del negocio, los delincuentes dejaron varias cosas tiradas, pero no trascendió qué elementos robaron.