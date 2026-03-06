Tres delincuentes rompieron un vidrio de una farmacia del centro y robaron varios elementos

Los delincuentes escaparon y son buscados

Un llamado al 911 alertó sobre el robo, además de las alarmas que sonaron en el local ubicado en una esquina muy transitada de la Ciudad de Mendoza.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el movimiento de los ladrones y por eso determinaron que eran tres, quienes luego de robar varios elementos de la farmacia escaparon.

La Policía llegó al lugar y rastrillaron la zona en busca de los sospechosos, pero no dieron con ellos. Mientras, una mujer de 51 años encargada del local se hizo presente al enterarse del robo.

En el interior del negocio, los delincuentes dejaron varias cosas tiradas, pero no trascendió qué elementos robaron.