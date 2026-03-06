Un jurado popular absolvió a un hombre y una turba los atacó: los daños que causó

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por By Noticias & Servicios (@by_notibera_servicios)

El ataque al jurado

El veredicto se conoció el miércoles pasado, y no fue bien recibido por familiares y allegados de la víctima del accidente. Inmediatamente después de la lectura del fallo, un grupo de personas reaccionó con extrema violencia contra las instalaciones del tribunal.

Los manifestantes irrumpieron en el edificio judicial de Florencio Varela. La furia desatada derivó en un ataque coordinado que incluyó lanzamiento de piedras, rotura de vidrios y daños estructurales graves, poniendo en riesgo la vida de quienes se encontraban dentro cumpliendo sus labores.

jurado florencio varela 2 El edificio judicial de Florencio Varela donde se produjo el ataque al jurado popular.

Los destrozos fueron extensos y afectaron múltiples áreas del tribunal. Se rompieron puertas de acceso, ventanas y vidrios interiores, lo que generó una lluvia de fragmentos que impactaron en el personal judicial. Un juez sufrió lesiones leves al recibir esquirlas de vidrio en los ojos, mientras que otros empleados resultaron alcanzados por objetos arrojados.

En el ataque también se vandalizaron vehículos estacionados en las inmediaciones, incluyendo autos particulares y motocicletas pertenecientes a dos integrantes del jurado popular. El caos se extendió al punto de que los agresores intentaron incendiar el inmueble con personas aún en su interior.