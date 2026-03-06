En un hecho que generó conmoción en el ámbito judicial de Buenos Aires, un jurado popular absolvió a un joven en un juicio por un accidente vial. Pero lo peor vino después: una turba atacó a los integrantes y generó importantes daños.
Un jurado popular absolvió a un hombre y una turba los atacó: los daños que causó
El jurado declaró no culpable a un joven que causó un accidente donde murió su acompañante y los familiares de la víctima protagonizaron el ataque
Valentino Perrone fue absuelto en un juicio que se realizó en Florencio Varela. El joven fue juzgado por la muerte de Maia Spinelli, una adolescente de 17 años que falleció en un accidente vial ocurrido en junio de 2024.
La víctima del accidente viajaba como acompañante en el auto Ford Ka que conducía el joven, quien iba en estado de ebriedad. La causa se caratuló como homicidio simple con dolo eventual, pero el jurado, integrado por ciudadanos sorteados, dictaminó su no culpabilidad tras un debate desarrollado entre el 3 y 5 de marzo pasados.
El ataque al jurado
El veredicto se conoció el miércoles pasado, y no fue bien recibido por familiares y allegados de la víctima del accidente. Inmediatamente después de la lectura del fallo, un grupo de personas reaccionó con extrema violencia contra las instalaciones del tribunal.
Los manifestantes irrumpieron en el edificio judicial de Florencio Varela. La furia desatada derivó en un ataque coordinado que incluyó lanzamiento de piedras, rotura de vidrios y daños estructurales graves, poniendo en riesgo la vida de quienes se encontraban dentro cumpliendo sus labores.
Los destrozos fueron extensos y afectaron múltiples áreas del tribunal. Se rompieron puertas de acceso, ventanas y vidrios interiores, lo que generó una lluvia de fragmentos que impactaron en el personal judicial. Un juez sufrió lesiones leves al recibir esquirlas de vidrio en los ojos, mientras que otros empleados resultaron alcanzados por objetos arrojados.
En el ataque también se vandalizaron vehículos estacionados en las inmediaciones, incluyendo autos particulares y motocicletas pertenecientes a dos integrantes del jurado popular. El caos se extendió al punto de que los agresores intentaron incendiar el inmueble con personas aún en su interior.