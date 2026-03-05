El empleado acusado de participar de crimen de su jefe: "Jamás di un dato, es una acusación muy injusta"

Ariel Quarñolo crimen Ariel Quarñolo declaró durante el juicio por el crimen.

Ariel Quarñolo aseguró que "se me pasaron miles de cosas por la cabeza. Después de todo me enteré que Martín Salzmann había muerto. En ese momento no lo sabía".

Por último, sentenció que a los ladrones que cometieron el crimen de su jefe "no los conocía de antes. Los conocí en las audiencias. Yo jamás di un dato. Es una acusación muy injusta".

La versión de los autores del crimen

El miércoles también declararon dos personas importantes para el expediente: Sebastián Polo Palacios (29) y Jorge Zurdo Romero (28), quienes ya fueron condenados en un juicio abreviado a 22 años y 6 meses de cárcel tras reconocer que integraron la banda de ladrones que terminó matando a Martín Salzmann.

cámaras salzmann 2.jpg El momento en que los criminales llegan al lubricentro en Guaymallén.

El primero de ellos complicó al empleado del lubricentro. "El datero nos dijo que había plata ahí. El datero fue Ariel Quarñolo", sentenció. Luego agregó que "sabíamos cómo era la entrada al lubricentro. Sabíamos que habían unas próximas vacaciones".

Pero lo contrario sostuvo el Zurdo Romero. Con evasivas, primero comenzó diciendo que no recordaba bien cómo ocurrió el robo y crimen. Luego agregó que "no teníamos idea de cómo era el lugar, nos enteramos cuando llegamos. Sabíamos que había empleados pero no cuántos. A Quarñolo no lo conocía antes del robo, lo conocí ahora en la penitenciaria".

Con todas las pruebas ventiladas, el juicio continuará este viernes con los alegatos finales de cada una de las partes. La Fiscalía y la acusación solicitarán que el Colo Quarñolo sea declarado culpable de homicidio en ocasión de robo. La defensa insistirá con su inocencia. La palabra final la tendrá un jurado popular.

martin salzmann crimen Martín Salzmann, la víctima fatal del crimen.

El crimen del dueño del lubricentro

El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.

Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.

Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto con su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Ariel Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.

A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Polo Palacios y Zurdo Romero fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.