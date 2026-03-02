Crimen en el lubricentro: "El empleado no fue una víctima sino un miembro clave de la banda"

cámaras salzmann 3.jpg Ariel Quarñolo en la puerta del lubricentro hablando con uno de los autores del crimen.

"Este hecho sólo fue posible planificarlo con la necesaria participación del acusado. No fue un robo al azar. Ariel Quarñolo no se quedó paralizado, no es que se acobardó durante el asalto sino que fue coautor", agregó.

En sintonía, la querellante oficial Claudia Vélez consideró que el acusado "no es una víctima sino que fue un miembro de la banda. Y no un miembro cualquiera: fue clave porque era la persona que trabajaba en el lubricentro".

En la postura contraria, el abogado defensor Fernando Peñaloza planteó que, de todos los acusados que tuvo el expediente, su cliente fue "el único que decidió siempre defender su inocencia. Los otros firmaron un acuerdo y asumieron su responsabilidad en el crimen".

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE NORBERTO MARTÍN SALZMANN- ALEGATOS DE APERTURA

"Ariel Quarñolo fue reducido, golpeado, atado y amenazado. Nunca empuñó una arma de fuego, no disparó, no tuvo en su poder la caja de seguridad, no formó parte de ningún plan para robar", concluyó.

El juicio continuará con la declaración de los primeros testigos desde este martes. Entre ellos, hablará la hija de Martín Salzmann, quien estaba presente al momento del robo y vio cómo cometían el crimen de su padre enfrente suyo.

El crimen del dueño del lubricentro

El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.

Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 6.jpg Martín Salzmann, la víctima del crimen.

Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto a su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.

A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Sebastián Polo Palacios (29) y Jorge Zurdo Romero (28) fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.