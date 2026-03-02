"El empleado no fue una víctima sino que fue un miembro clave de la banda". Textual, esa es la hipótesis acusatoria que pesa sobre Ariel Ivan Quarñolo, el mecánico de 31 años que desde este lunes comenzó a ser juzgado como cómplice de la banda que asaltó el lubricentro donde él mismo trabajaba y que derivó en el crimen de Martín Norberto Salzmann (51) hace casi 3 años en Guaymallén.
Crimen en el lubricentro: "El empleado no fue una víctima sino un miembro clave de la banda"
Las partes plantearon su teoría sobre la participación de Ariel Quarñolo (31) en el robo y crimen de su jefe, Martín Salzmann (51)
El juicio comenzó con la elección de los 12 integrantes del jurado que durante toda la semana analizarán las pruebas que ventilarán las partes. Luego, se realizaron los alegatos iniciales donde cada uno adelantó la teoría que buscará demostrar durante el debate.
El primero turno fue para el jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, quien consideró que "Ariel Quarñolo fue el datero, el informante de un robo que terminó en un crimen. Permitió la planificación y ejecución. Es coautor, al igual que las 4 personas que ya fueron condenadas".
"Este hecho sólo fue posible planificarlo con la necesaria participación del acusado. No fue un robo al azar. Ariel Quarñolo no se quedó paralizado, no es que se acobardó durante el asalto sino que fue coautor", agregó.
En sintonía, la querellante oficial Claudia Vélez consideró que el acusado "no es una víctima sino que fue un miembro de la banda. Y no un miembro cualquiera: fue clave porque era la persona que trabajaba en el lubricentro".
En la postura contraria, el abogado defensor Fernando Peñaloza planteó que, de todos los acusados que tuvo el expediente, su cliente fue "el único que decidió siempre defender su inocencia. Los otros firmaron un acuerdo y asumieron su responsabilidad en el crimen".
"Ariel Quarñolo fue reducido, golpeado, atado y amenazado. Nunca empuñó una arma de fuego, no disparó, no tuvo en su poder la caja de seguridad, no formó parte de ningún plan para robar", concluyó.
El juicio continuará con la declaración de los primeros testigos desde este martes. Entre ellos, hablará la hija de Martín Salzmann, quien estaba presente al momento del robo y vio cómo cometían el crimen de su padre enfrente suyo.
El crimen del dueño del lubricentro
El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.
Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.
Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto a su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.
A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Sebastián Polo Palacios (29) y Jorge Zurdo Romero (28) fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.