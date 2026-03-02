Las 4 personas que aquella calurosa siesta de hace 2 años ingresaron a un lubricentro en Guaymallén, redujeron a los presentes, se llevaron la caja fuerte del lugar y mataron al dueño de un disparo. El cuarteto de delincuentes fue condenado a fines del año pasado tras admitir haber cometido el crimen de Martín Norberto Salzmann (51). Pero queda una punta abierta en la investigación: ¿un empleado del comercio fue cómplice y datero de los asesinos?
¿Fue el datero? Juzgan al empleado de Martín Salzmann, el dueño de un lubricentro asesinado en un robo
Los 4 ladrones que cometieron el robo y crimen en Guaymallén ya fueron condenados, pero resta definir si tuvieron un cómplice interno
Esa pregunta deberá ser respondida por doce ciudadanos que desde este lunes integraron el jurado del juicio contra Ariel Iván Quarñolo (31), quien se debate entre recuperar su libertad o ser condenado a una pena que podría ser prisión perpetua.
La teoría de la Fiscalía es que Ariel Quarñolo, que era empleado del lubricentro Penta, sabía que su jefe tenía una suma de dinero en efectivo importante porque estaba a punto de irse de vacaciones a Brasil. Probablemente presionado por una deuda de drogas, decidió aportar el dato a la banda delictiva que terminó concretando el robo fatal.
Por el lado contrario, los abogados defensores Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo intentarán demostrar que el sospechoso no tuvo absolutamente nada que ver con el asalto y el crimen de Martín Salzmann.
El crimen del dueño del lubricentro
El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.
Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.
Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto a su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.
A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Sebastián Polo Palacios (29) y Jorge Zurdo Romero (28) fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.