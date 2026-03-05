La única detenida por 155 estafas del caso Megatecnología acordó con la Fiscalía de Delitos Económicos declararse culpable para ser condenada en un juicio abreviado agendado para el miércoles 18 de marzo en el Polo Judicial. Mientras, siguen prófugos y con pedido de captura dos hermanos colombianos que eran dueños de la empresa y son cuñados suyos.
Megatecnología: detenida por estafas millonarias aceptó declararse culpable por una condena en libertad
Daniela Heinrich, acusada de 155 estafas por $250 millones con Megatecnología, acordó con la Fiscalía recibir una condena en libertad gracias a que indemnizó a algunos clientes. Siguen prófugos dos cuñados colombianos y dueños de la empresa
Daniela Heinrich, la acusada de estafas reiteradas, está bajo proceso penal y detenida con tobillera en su domicilio desde 2025 cuando la empresa Megatecnología cerró sus puertas en Morón 130 de Ciudad y dejó a 155 clientes sin los equipos e insumos informáticos por los que había pagado un total de aproximadamente $250 millones.
El juicio abreviado, que terminaría con una condena en suspenso (no irá a la cárcel), fue acordado entre la Fiscalía de Delitos Económicos y el abogado de Daniela Heinrich teniendo en cuenta que muchos de los estafados por Megatecnología cobraron, de parte de la empresa, parte del dinero que habían pagado y que algunos recuperaron los equipos informáticos que habían dejado en reparación. Algunos de los damnificados han sido representados por la querella dispuesta por el Ministerio de Seguridad.
Los colombianos prófugos de Megatecnología
El punto débil del caso de estafas de Megatecnología tiene nombres propios: los colombianos Christian y Alejandra Holguín, cuñados de la acusada Daniela Heinrich, quienes se fueron de Mendoza rumbo a Medellín y Chile respectivamente, pocas horas antes de que la Fiscalía de Delitos Económicos pidiera la detención de ambos por el delito de estafas reiteradas.
Daniela Heinrich fue detenida y quedó formalmente imputada por un puñado de casos de estafa, cantidad que aumentó vertiginosamente a medida que el caso se fue haciendo público y que los damnificados se aunaron en un grupo de Whatsapp.
La mujer está detenida en la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera gracias a que tiene hijos pequeños cuya crianza depende de ella.
A medida que avanzó el proceso, sus abogados contactaron a algunas víctimas y les pagaron total y/o parcialmente la cantidad de dinero que habían perdido por las estafas, lo cual habilitó que la negociación con la Fiscalía de Delitos Económicos se perfilara como una solución para su clienta.
La caída de Megatecnología
El colombiano Christian Holguín apareció a través de un video publicado en la red social Instagram cuando la cantidad de denuncias por estafas arreciaba en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Admitió su responsabilidad y la justificó en problemas financieros que lo obligaron -dijo- a cerrar el local de calle Morón 130 de Ciudad y a no cumplir con sus clientes.
La empresa Megatecnología había logrado un fuerte protagonismo en el mundo gamer de Mendoza a través de la participación en diversos eventos y ferias tecnológicas.
Esto redundó en un fuerte aumento de la clientela que se presentaba regularmente y contrataba servicios y compraba insumos en los dos locales en Ciudad: Chile esquina Gutiérrez y Morón 130.
Tras el cierre del primer local sobrevinieron los incumplimientos y evasivas con los clientes, hasta que Megatecnología cerró definitivamente dejando un tendal de estafados.