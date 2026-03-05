Megatecnología: detenida por estafas millonarias aceptó declararse culpable por una condena en libertad

Megatecnología-Allanamientos Megatecnología funcionó en Morón 130 de Ciudad hasta que dejó un tendal de estafados.

Los colombianos prófugos de Megatecnología

El punto débil del caso de estafas de Megatecnología tiene nombres propios: los colombianos Christian y Alejandra Holguín, cuñados de la acusada Daniela Heinrich, quienes se fueron de Mendoza rumbo a Medellín y Chile respectivamente, pocas horas antes de que la Fiscalía de Delitos Económicos pidiera la detención de ambos por el delito de estafas reiteradas.

Daniela Heinrich fue detenida y quedó formalmente imputada por un puñado de casos de estafa, cantidad que aumentó vertiginosamente a medida que el caso se fue haciendo público y que los damnificados se aunaron en un grupo de Whatsapp.

La mujer está detenida en la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera gracias a que tiene hijos pequeños cuya crianza depende de ella.

A medida que avanzó el proceso, sus abogados contactaron a algunas víctimas y les pagaron total y/o parcialmente la cantidad de dinero que habían perdido por las estafas, lo cual habilitó que la negociación con la Fiscalía de Delitos Económicos se perfilara como una solución para su clienta.

Megatecnología-Carteles El local donde funcionó Megatecnología cerró abruptamente.

La caída de Megatecnología

El colombiano Christian Holguín apareció a través de un video publicado en la red social Instagram cuando la cantidad de denuncias por estafas arreciaba en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Admitió su responsabilidad y la justificó en problemas financieros que lo obligaron -dijo- a cerrar el local de calle Morón 130 de Ciudad y a no cumplir con sus clientes.

La empresa Megatecnología había logrado un fuerte protagonismo en el mundo gamer de Mendoza a través de la participación en diversos eventos y ferias tecnológicas.

Esto redundó en un fuerte aumento de la clientela que se presentaba regularmente y contrataba servicios y compraba insumos en los dos locales en Ciudad: Chile esquina Gutiérrez y Morón 130.

Tras el cierre del primer local sobrevinieron los incumplimientos y evasivas con los clientes, hasta que Megatecnología cerró definitivamente dejando un tendal de estafados.