Robo piraña: 11 ladrones le sacaron todo a un hombre en segundos

El robo duró un relámpago: en el video de la cámara de seguridad quedó registrado que los malvivientes en manada demoraron sólo 20 segundos en concretarlo.

Embed Malvinas Argentinas



No sé puede caminar tranquilo



Terrible momento vivió un joven dónde sufrió un robo piraña por un grupo de más de 10 sujetos. Lo golpearon, le sacaron el celular y varios elementos. pic.twitter.com/ffLr4gc3OY — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 6, 2026

Antecedente de un robo similar

No es la primera vez que se registra un robo piraña en esa localidad de Buenos Aires. El 17 de septiembre pasado, Iván García caminaba hacia su trabajo cuando fue sorprendido por una banda de delincuentes.

En cuestión de segundos, los ladrones lo rodearon, lo golpearon salvajemente y le robaron sus pertenencias, dejando al joven desfigurado y en shock.

Según las primeras investigaciones y testimonios recogidos por medios locales, los ladrones actuaron con una coordinación brutal. Agarraron a García por la espalda mientras avanzaba por la vereda, lo inmovilizaron contra el suelo y lo golpearon repetidamente en la cara y el cuerpo.

Lo cierto es que ninguno de esos dos robos piraña ocurridos, tanto esta semana como a mediados de 2025 en el conurbano bonaerense, tiene detenidos hasta el momento, según confirmaron las autoridades policiales y judiciales que están investigando ambos casos. De hecho, no descartan que se trate de la misma banda que está operando en esa zona de la provincia.