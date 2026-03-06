En un nuevo caso de inseguridad que generó indignación en Buenos Aires, un hombre fue víctima de un violento robo piraña perpetrado por un grupo de 11 ladrones. Todo quedó filmado en un video por las cámaras de seguridad.
Robo piraña: 11 ladrones le sacaron todo a un hombre en segundos
En un fragmento de tiempo, los ladrones atacaron a la víctima, la golpearon, la redujeron y consumaron el robo
El episodio ocurrió el 1 de marzo pasado, cerca de las 3. En esas horas de la madrugada, un hombre caminaba por las calles del partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, en cuestión de segundos fue abordado por 11 ladrones que lo golpearon inmediatamente y lo arrojaron al suelo. Los delincuentes le sacaron su teléfono celular y otras pertenencias. Luego huyeron del lugar sin ser detenidos.
El robo duró un relámpago: en el video de la cámara de seguridad quedó registrado que los malvivientes en manada demoraron sólo 20 segundos en concretarlo.
Antecedente de un robo similar
No es la primera vez que se registra un robo piraña en esa localidad de Buenos Aires. El 17 de septiembre pasado, Iván García caminaba hacia su trabajo cuando fue sorprendido por una banda de delincuentes.
En cuestión de segundos, los ladrones lo rodearon, lo golpearon salvajemente y le robaron sus pertenencias, dejando al joven desfigurado y en shock.
Según las primeras investigaciones y testimonios recogidos por medios locales, los ladrones actuaron con una coordinación brutal. Agarraron a García por la espalda mientras avanzaba por la vereda, lo inmovilizaron contra el suelo y lo golpearon repetidamente en la cara y el cuerpo.
Lo cierto es que ninguno de esos dos robos piraña ocurridos, tanto esta semana como a mediados de 2025 en el conurbano bonaerense, tiene detenidos hasta el momento, según confirmaron las autoridades policiales y judiciales que están investigando ambos casos. De hecho, no descartan que se trate de la misma banda que está operando en esa zona de la provincia.