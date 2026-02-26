Violento asalto: atacaron a golpes y desnudaron a una jubilada de 93 años en su casa para robarle.

Asalto jubilada robo

El hecho ocurrió cuando los delincuentes taparon las cámaras de seguridad de la casa con aerosol de carnaval, las desconectaron y barretearon las rejas. Ya dentro de la casa, los ladrones se abalanzaron sobre la indefensa mujer y le tiraron espuma en los ojos para inmovilizarla.

Luego, la golpearon y la desnudaron. “Me pegaron fuerte, me maltrataron. Me bajaron la bombacha, sinvergüenzas. Los maltratos que me hicieron no tienen perdón de Dios”, comentó la jubilada en declaraciones a El Trece.

“Yo pensé que era mi hijo. Cuando los vi con la cara tapada, pensé que me mataban. No tenían mucha fuerza, pero igual me sacaron toda la ropa. Escuchaba que uno decía ‘no la maten’. Yo les pedía por favor. No sabe lo que fue cuando uno se subió arriba de mí. No sabía qué pensar. Pero estoy viva”, destacó la mujer en evidente estado de shock.

Más allá de la brutalidad con que trataron a la jubilada, la anciana aseguró: “Tengo 93 años y me siento bien dentro de todo, pero casi no puedo hablar después de lo que pasé. Tengo miedo, no quiero vivir acá, hay muchos chorros, me quiero ir a otro lado”.

La familia indignada por el accionar policial

El hijo de la jubilada asaltada, de nombre Aurelio, denunció irregularidades en la investigación y cuestionó el accionar policial: “Si no fuera abogado, la policía científica no hubiera venido todavía. Uno conoce el derecho penal y cómo tiene que actuar la policía. Me voy a presentar como particular damnificado. Esto se tiene que investigar”.

El hombre también apuntó contra los responsables del Ministerio de Seguridad: “Me llamaron para ponerse a disposición, pero no puede ser que yo la tenga que llevar al médico forense para verificar las lesiones que tiene, cuando ellos tendrían que llevarla. Encima le tomaron la declaración en un papel, en pleno siglo XXI”.

Asalto jubilada hijo

En las imágenes de las cámaras de seguridad de enfrente, se ve cómo los delincuentes escaparon corriendo mientras había patrulleros en la esquina. “Sacaron fotos para mostrar que estuvieron ahí y después se fueron. No cumple ninguna función este protocolo de seguridad. La delincuencia en nuestro país no es circunstancial, sino estructural. Tenían marcada la casa de mi mamá. Tendían que aplicarse medidas de seguridad reales”, resaltó el hombre.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5, que está a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez. Por estas horas los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de los vecinos, ya que los atacantes quedaron registrados antes de ingresar a la casa y al huir del lugar.