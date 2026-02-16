De terror: el reconocido musicó Daniel "Alambre" González sufrió un violento asalto en su departamento.

Asalto músico amigos

Según su relato, una vez dentro del ascensor, la situación cambió por completo, ya que fue amenazado con un arma y obligado a ingresar a su departamento para concretar el violento asalto. Una vez en el interior, los delincuentes lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron.

En el comunicado entregado por la Policía de la Ciudad, se destaca que los ladrones le sustrajeron dos guitarras eléctricas, pedales y una cantidad no precisa de dinero en efectivo.

Entre los instrumentos robados estaba su guitarra principal, una Telecaster a la que "Alambre" González definió como “un Frankenstein” por la mezcla de componentes y a la que le tenía un cariño especial.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, interviene en la causa, y entre las medidas adoptadas pidió las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables del violento asalto, que continúan prófugos.

Mientras la investigación por el asalto avanza, el círculo de amigos del músico y la escena del rock se organizaron para ayudar a recuperar sus elementos. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, indicó a través de las redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.

En Instagram y otras redes sociales, algunos músicos como Ricardo Mollo y decenas de colegas lanzaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”. El objetivo es ayudarlo a recuperar sus instrumentos, sus guitarras tras el duro golpe en su departamento. El alias para colaborar con el músico es alambreyamigos.

Asalto musico Mollo

“A nuestro querido amigo músico 'Alambre' González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”, reza el mensaje que circula en redes sociales, dice el sitio tn.com.ar.

Protagonista del rock argentino

Daniel "Alambre" González, de 69 años, es una leyenda del blues y el rock nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, formó parte de bandas históricas como MAM (junto a los hermanos Mollo), además de compartir escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.

En los años 80, el destacado músico formó el grupo “Alambre y la Doble Nelson” junto a su hermano y dejó una huella imborrable en el underground porteño y del Gran Buenos Aires.